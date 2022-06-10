Можно ли устанавливать скамейки под окнами жилого дома?

Скамейки под окнами жилого дома становятся предметом судебных споров. Некоторым жителям дома хочется иметь место для отдыха, однако жители первого этажа, у которых окна выходят на скамью, часто сталкиваются с шумом, табачным дымом и мусором. «ЖКХ Ньюс» приводит три примера подобных судебных разбирательств.

Фото: ГОРОБЗОР.РУ ГОРОБЗОР.РУ

В одном из многоквартирных домов Белгорода председатель совета дома вместе с некоторыми жителями переставили скамейку от подъезда прямо под окна одной из квартир. Также недалеко от балкона квартиры посадили саженец сливового дерева.

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Жильцы первого этажа, устав от шумных компаний и табачного дыма, подали в суд на управляющую компанию и администрацию города. В иске собственники квартиры потребовали перенести скамью к подъезду и пересадить сливу – дерево могло со временем расщепиться и упасть.

Суды первой и второй инстанции отказали в иске, так как общее собрание собственников поручило совету дома благоустраивать и озеленять придомовую территорию. Однако первый кассационный суд общей юрисдикции посчитал судебные акты незаконными, так как ответственность за содержание общего имущества несет управляющая компания, несмотря на решение собственников. Отмечается, что расположение дерева и скамейки не соответствовало строительным и санитарным правилам.

Однако на момент повторного рассмотрения дела у дома сменилась управляющая компания. Истцам предлагали уточнить ответчиков, однако они настаивали на своих требованиях к прошлой компании, из-за чего проиграли суд.

Житель Москвы также пытался добиться переноса скамейки через суд, так как отдыхающие распивали спиртные напитки, шумели и курили. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, так как лавка была установлена на расстоянии 4 м от подъезда. Кроме того, общее собрание собственников решило сохранить лавочки перед входными группами.

Москвич не представил суду доказательства того, что шум от отдыхающих компаний превышает допустимую норму либо нарушает его право на тишину в ночное время. Московский городской суд на апелляционном рассмотрении согласился с районным судом, истец проиграл спор.

Житель Омска, проживающий на втором этаже многоквартирного дома, по тем же причинам пытался добиться демонтажа скамейки под окнами. Он обратился с иском к управляющей компании и потребовал демонтировать скамью. Однако ответчик указал, что лавочку не устанавливал, но может демонтировать ее, если поступит заявление от представителя собственников дома.

Районный суд отказал в иске, так как управляющая компания не вправе демонтировать скамью без решения собственников дома. Также житель Омска не представил доказательства того, что шум отдыхающих нарушает его права.

Отмечается, что законом не установлено минимально допустимое расстояние от окон квартир на первых этажах до скамеек. Часто суды учитывают СНиП 2.07.01 – 89, в соответствии с п. 7.5 которых расстояние от окон до размещения площадок для отдыха взрослого населения должно быть не менее 10 м. Если вы намерены добиться демонтажа скамейки, то для этого необходимо собрать следующие доказательства:

Обращение в полицию на нарушение тишины под окнами в ночное время;

Жалоба в Роспотребнадзор на дым, проникающий в квартиру;

Обращение в прокуратуру, муниципалитет и другие инстанции.