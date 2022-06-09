Названы экзотические растения, подходящие для подмосковной дачи

Дачники все чаще стали пробовать вырастить на своих участках растения, нехарактерные для средней полосы. Какие из экзотических растений могут прижиться на территории Подмосковья, рассказал директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он отметил, что в Подмосковье можно выращивать различные экзотические ягодные кустарники.

«Например, есть такое растение гуми или лох многоцветковый. Он очень похож на облепиху, но ягоды красноватые. Этот кустарник растет в Восточной Азии, но, тем не менее, как многие восточные культуры, может прижиться и в нашей средней полосе»,

— отметил он.

Он отметил, что ягоды гуми очень вкусные и полезные, они богаты витаминами А, С и Е.

В Подмосковье также может прижиться плодоносящая лиана актинидия коломикта. Из ее плодов готовят мармелад и пастилу, поэтому спрос на это растение может вырасти.

Кроме того, в Московской области можно выращивать спаржу и бамбук, передает «Радио 1».