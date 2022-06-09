3 безопасных удобрения для овощной грядки

Будьте готовы, что соседи будут завистливо подглядывать через забор.
Согласитесь, куда приятнее наблюдать на своем участке буйную растительность, чем сгоревшую на солнце траву. И еще приятнее, когда то, что вы выращиваете на участке, можно подать на стол. Чтобы вы были уверены в безопасности и экологичности продуктов для салатов с собственной грядки, мы расскажем об удобрениях, которые вы можете совершенно использовать для подкормки овощей.
Отличный вариант для тех, кто не хочет сильно заморачиваться с приготовлением сложных подкормок. Суть данного вида удобрений в том, что брожение происходит естественным образом без химии. Вам понадобятся любые сорные травы, их измельчаем и заливаем водой. Ждем пару дней, пока не завершится процесс брожения. Когда раствор станет относительно светлым, удобрение можно использовать.
Чтобы снизить кислотность грунта естественным способом, большинство дачников используют золу. Огромное количество микроэлементов позволяет практически заменить комплексное удобрение. Как правило, опытные огородники используют золу в конце сезона. Чаще всего зола пользуется популярностью у поклонников плодовых деревьев. Если у вас нет древесной золы, которую необходимо засыпать на посадочном месте, вы легко можете заменить ее содой.
Основным компонентом данного удобрения, как вы понимаете, является кальций. Хотя и помимо него скорлупа содержит такие элементы, как магний, цинк и железо. Яичную скорлупу измельчают и размещают в лунках перед тем, как заняться посадкой. Старайтесь измельчать скорлупу как можно мельче, чтобы получить от нее максимальный эффект для урожая. Что интересно, скорлупа еще и бороться с вредителями.