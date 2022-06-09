Россияне рассказали, как часто делают ремонт

Медиахолдинг Rambler&Co и FinTech-платформа «Ремонт со СберУслугами» провели опрос среди 2 000 человек по всей стране и выяснили, как часто россияне делают ремонт и как к нему относятся.
По результатам проведенного опроса, большинство респондентов ремонтировали жилье более 10 лет назад (35%). 16% — менее 10 лет назад и столько же (16%) — менее пяти лет назад.
13% опрошенных россиян только закончили делать ремонт, а 11% и вовсе никогда им не занимались. Год назад справились с этой задачей 9% участников опроса.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: около 2000 респондентов
Почти половина опрошенных считает, что косметический ремонт необходимо планировать раз в 10 лет — так ответили 44% респондентов. 36% респондентов отметили, что его стоит делать раз в пять лет. 10% уверены, что его обычно проводят раз в три года, и еще столько же (10%) — что ремонт должен быть один раз и на всю жизнь.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: около 2000 респондентов
Негативно относятся к ремонту 45% опрошенных, считая, что это сплошные проблемы. При этом почти треть (29%) любит смотреть на результат работы, поэтому положительно относится к таким хлопотам. 22% отметили, что ремонт не приносит большого удовольствия, но и больших проблем не вызывает. И только 4% сказали, что вдохновляются процессом.
Юрий Иванов, исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами»:
«Ремонт – больная тема для многих наших клиентов, которые на собственном опыте сталкивались с некачественно выполненной работой, увеличением сметы и затягиванием сроков. Поэтому у них есть запросы на безопасность и прозрачность процесса ремонта. Наша платформа отвечает на эти запросы, предлагая услуги проверенных исполнителей, безопасную оплату работ только после их приемки и возможность следить за ходом ремонта онлайн».
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: около 2000 респондентов
Время проведения: 01-08 июня 2022
Негативно, ремонт — всегда одни проблемы — 45%
Положительно, люблю потом смотреть на результат — 29%
Нейтрально, ремонт не приносит большого удовольствия, но и больших проблем не вызывает — 22%
Положительно, люблю сам — 4%
Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 47,7 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, март 2022). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.
FinTech-платформа «Ремонт со СберУслугами» — сервис для планирования, управления и безопасного оформления ремонтных работ от создания дизайн-проекта до его реализации.