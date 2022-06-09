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2 часа назад

Россияне рассказали, как часто делают ремонт

Катерина Саломе

Медиахолдинг Rambler&Co и FinTech-платформа «Ремонт со СберУслугами» провели опрос среди 2 000 человек по всей стране и выяснили, как часто россияне делают ремонт и как к нему относятся.

Россияне рассказали, как часто делают ремонт
Фото: pixabay.compixabay.com

По результатам проведенного опроса, большинство респондентов ремонтировали жилье более 10 лет назад (35%). 16% — менее 10 лет назад и столько же (16%) — менее пяти лет назад.

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13% опрошенных россиян только закончили делать ремонт, а 11% и вовсе никогда им не занимались. Год назад справились с этой задачей 9% участников опроса.

Когда вы последний раз делали ремонт?

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: около 2000 респондентов

Время проведения: 01-08 июня 2022
  • Более десяти лет назад — 35%
  • Менее десяти лет назад — 16%
  • Менее пяти лет назад — 16%
  • Только закончил (-а) — 13%
  • Никогда не делал (-а) — 11%
  • Год назад — 9%

Почти половина опрошенных считает, что косметический ремонт необходимо планировать раз в 10 лет — так ответили 44% респондентов. 36% респондентов отметили, что его стоит делать раз в пять лет. 10% уверены, что его обычно проводят раз в три года, и еще столько же (10%) — что ремонт должен быть один раз и на всю жизнь.

Как вы считаете, как часто стоит делать косметический ремонт?

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: около 2000 респондентов

Время проведения: 01-08 июня 2022
  • Раз в три года — 10%
  • Раз в пять лет — 36%
  • Раз в десять лет и больше — 44%
  • Один раз и на всю жизнь — 10%

Негативно относятся к ремонту 45% опрошенных, считая, что это сплошные проблемы. При этом почти треть (29%) любит смотреть на результат работы, поэтому положительно относится к таким хлопотам. 22% отметили, что ремонт не приносит большого удовольствия, но и больших проблем не вызывает. И только 4% сказали, что вдохновляются процессом.

Юрий Иванов, исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами»:

«Ремонт – больная тема для многих наших клиентов, которые на собственном опыте сталкивались с некачественно выполненной работой, увеличением сметы и затягиванием сроков. Поэтому у них есть запросы на безопасность и прозрачность процесса ремонта. Наша платформа отвечает на эти запросы, предлагая услуги проверенных исполнителей, безопасную оплату работ только после их приемки и возможность следить за ходом ремонта онлайн».

Как вы относитесь к ремонту?

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: около 2000 респондентов

Время проведения: 01-08 июня 2022

Негативно, ремонт — всегда одни проблемы — 45%

Положительно, люблю потом смотреть на результат — 29%

Нейтрально, ремонт не приносит большого удовольствия, но и больших проблем не вызывает — 22%

Положительно, люблю сам — 4%

Информационные справки:

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 47,7 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, март 2022). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

FinTech-платформа «Ремонт со СберУслугами» — сервис для планирования, управления и безопасного оформления ремонтных работ от создания дизайн-проекта до его реализации.

Дом и сад,Юрий Иванов,Рамблер,
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