Пищевую соду назвали спасением от неприятного запаха в кроссовках

Обработка кроссовок пищевой содой поможет избавить их от неприятного запаха. К такому выводу пришли любители уборки, обменявшиеся мнениями об этой проблеме, пишет Express.

Фото: газета.ру газета.ру

Воспользоваться лайфхаком можно разными способами. Один из них – просто насыпать средство в обувь, встряхнуть содержимое и оставить на час. При этом эксперты предлагают перед процессом вынуть стельки. Их можно постирать в стиральной машине.

Другой метод – засыпать соду в старую пару носков, положить их в обувь и оставить на ночь.

Также поклонники миссис Хинч поделились другими вариантами по очищению, в том числе с использованием белого уксуса, наполнителя для кошачьего туалета, пены для бритья и чайных пакетиков.