Пищевую соду назвали спасением от неприятного запаха в кроссовках

Обработка кроссовок пищевой содой поможет избавить их от неприятного запаха. К такому выводу пришли любители уборки, обменявшиеся мнениями об этой проблеме, пишет Express.
Воспользоваться лайфхаком можно разными способами. Один из них – просто насыпать средство в обувь, встряхнуть содержимое и оставить на час. При этом эксперты предлагают перед процессом вынуть стельки. Их можно постирать в стиральной машине.
Другой метод – засыпать соду в старую пару носков, положить их в обувь и оставить на ночь.
Также поклонники миссис Хинч поделились другими вариантами по очищению, в том числе с использованием белого уксуса, наполнителя для кошачьего туалета, пены для бритья и чайных пакетиков.
Так, последний лайфхак требует не только сухих чайных пакетиков, но и лосьона после бриться, духов и эфирных масел. В этой смеси надо замочить чайные пакетики, высушить их и положить в обувь на ночь.