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1 час назад

Пищевую соду назвали спасением от неприятного запаха в кроссовках

Газета.Ruиещё 1

Обработка кроссовок пищевой содой поможет избавить их от неприятного запаха. К такому выводу пришли любители уборки, обменявшиеся мнениями об этой проблеме, пишет Express.

Пищевую соду назвали спасением от неприятного запаха в кроссовках
Фото: газета.ругазета.ру

Воспользоваться лайфхаком можно разными способами. Один из них – просто насыпать средство в обувь, встряхнуть содержимое и оставить на час. При этом эксперты предлагают перед процессом вынуть стельки. Их можно постирать в стиральной машине.

Другой метод – засыпать соду в старую пару носков, положить их в обувь и оставить на ночь.

Также поклонники миссис Хинч поделились другими вариантами по очищению, в том числе с использованием белого уксуса, наполнителя для кошачьего туалета, пены для бритья и чайных пакетиков.

Так, последний лайфхак требует не только сухих чайных пакетиков, но и лосьона после бриться, духов и эфирных масел. В этой смеси надо замочить чайные пакетики, высушить их и положить в обувь на ночь.

Дом и сад,
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