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3 часа назад

В какую сумму обойдется полный ремонт с мебелью

Мира Маркина

"Радиоточка НСН" со ссылкой на слова главы строительной фирмы «Картель Мастеров» Антона Лобейко рассказала, во сколько россиянам обойдется полноценный ремонт с учетом мебели. С начала 2022 года цены в этой отрасли существенно подорожали.

В какую сумму обойдется полный ремонт с мебелью
Фото: Pexels.comPexels.com

«Стоимость ремонта в сумме, то есть работы, плюс черновые, чистовые материалы и мебель – выросла на 30-40%. Если в начале года можно было сделать хороший ремонт с мебелью за 45-55 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас эта сумма возросла до 60 – 77 тысяч рублей», - отметил он.

Ранее мы писали, что Орбакайте раскрыла подробности о дизайне своей квартиры в Майами.

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