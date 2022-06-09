В какую сумму обойдется полный ремонт с мебелью

"Радиоточка НСН" со ссылкой на слова главы строительной фирмы «Картель Мастеров» Антона Лобейко рассказала, во сколько россиянам обойдется полноценный ремонт с учетом мебели. С начала 2022 года цены в этой отрасли существенно подорожали.
«Стоимость ремонта в сумме, то есть работы, плюс черновые, чистовые материалы и мебель – выросла на 30-40%. Если в начале года можно было сделать хороший ремонт с мебелью за 45-55 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас эта сумма возросла до 60 – 77 тысяч рублей», - отметил он.
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