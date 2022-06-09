В какую сумму обойдется полный ремонт с мебелью

«Стоимость ремонта в сумме, то есть работы, плюс черновые, чистовые материалы и мебель – выросла на 30-40%. Если в начале года можно было сделать хороший ремонт с мебелью за 45-55 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас эта сумма возросла до 60 – 77 тысяч рублей», - отметил он.