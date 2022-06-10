Как выбрать качественное постельное белье

Руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин рассказал, как выбрать качественный продукт.

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В первую очередь бизнесмен советует покупать стопроцентныйхлопок. Он пояснил, что на синтетике человек потеет. Кроме того, эта ткань электризуется.

Вторым важным фактором является окраска или принт на ткани. Эксперт посоветовал отдать предпочтение реактивному методупокраски белья, так как в этом случае цвет стойкий и не тускнеет после стирки, передает News.ru.

Чтобы проверить качество покраски, нужно прийтив магазин с ватной палочкой, смочить ее и потереть образец ткани. Если палочка испачкалась — краска нанесена некачественно.