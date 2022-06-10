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51 минуту назад

Названы вызывающие печаль и стресс домашние растения

Lenta.ru

Ученые из британского университета Рединг выяснили, что неухоженные растения могут вызывать печаль и стресс. О том, как они нашли связь между пожухшими домашними растениями и ментальным здоровьем, рассказывается в публикации The Telegraph.

Названы вызывающие печаль и стресс домашние растения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В рамках исследования участникам предложили оценить несколько изображений растений, среди которых были кактус, драцена, фикус, здоровая и больная пальмы. Целью исследования было выявить, какие виды растений лучше влияют на психическое здоровье и настроение. Среди таких респонденты назвали «пышные, зеленые растения с округлой, плотной кроной».

Самыми непривлекательными и вызывающими печаль опрошенные назвали больные или погибшие растения. «Это открытие указывает на то, что больные и мертвые растения нужно убрать из дома», — отметили ученые.

Пальма, за которой не ухаживали, была оценена как в полтора раза более «депрессивное» растение, чем здоровые саженцы. Ухоженная пальма, наоборот, ассоциировалась у респондентов с выходными и счастливыми воспоминаниями.

Дом и сад,
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