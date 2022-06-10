Как эффективно обработать дачный участок от клещей

Как эффективно и безопасно обработать дачный участок средствами от вредных насекомых, рассказал специалист по дезинсекции Алексей Меньшиков, пишет «Вечерняя Москва».

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По его словам, чтобы обработать дачный участок, понадобятся концентрат инсектицида, вода, средства индивидуальной защиты и опрыскиватель. Все это можно приобрести в магазине отдельно либо купить уже готовый набор.

«Инсектициды смертельны для мелких насекомых: клещи, комары, осы, мухи и тому подобное. То есть после обработки их концентрация на дачной территории снизится до санитарного минимума»,

– заверил Меньшиков.

Вместе с тем, по словам эксперта, очень важно следовать инструкции, которая прилагается к препарату против насекомых. В противном случае в ходе обработки участка высока вероятность отравления.

Перед началом обработки необходимо посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни. В день обработки и в течение трех дней после нее не должно быть дождей и ветров. Кроме того, надо подготовить дачный участок – скосить траву и провести уборку захламленных зон. Также следует освободить от людей и домашних животных территорию на время обработки и высыхания препарата. После этого надеваем защитный костюм, переливаем готовый раствор в опрыскиватель и тщательно обрабатываем на приусадебном участке траву и низкие кустарники.