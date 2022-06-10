Как эффективно обработать дачный участок от клещей

Как эффективно и безопасно обработать дачный участок средствами от вредных насекомых, рассказал специалист по дезинсекции Алексей Меньшиков, пишет «Вечерняя Москва».
По его словам, чтобы обработать дачный участок, понадобятся концентрат инсектицида, вода, средства индивидуальной защиты и опрыскиватель. Все это можно приобрести в магазине отдельно либо купить уже готовый набор.
«Инсектициды смертельны для мелких насекомых: клещи, комары, осы, мухи и тому подобное. То есть после обработки их концентрация на дачной территории снизится до санитарного минимума»,
– заверил Меньшиков.
Вместе с тем, по словам эксперта, очень важно следовать инструкции, которая прилагается к препарату против насекомых. В противном случае в ходе обработки участка высока вероятность отравления.
Перед началом обработки необходимо посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни. В день обработки и в течение трех дней после нее не должно быть дождей и ветров. Кроме того, надо подготовить дачный участок – скосить траву и провести уборку захламленных зон. Также следует освободить от людей и домашних животных территорию на время обработки и высыхания препарата. После этого надеваем защитный костюм, переливаем готовый раствор в опрыскиватель и тщательно обрабатываем на приусадебном участке траву и низкие кустарники.
По словам Меньшикова, эффект от инсектицида сохраняется в среднем 45 дней. Тем не менее в некоторых случаях территорию понадобится обработать еще раз.