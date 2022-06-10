Блогер объяснила, как избавиться от пятен на полотенцах

Блогер предлагает использовать при стирке соду, жидкость для мытья посуды и белый уксус. Об этом пишет Express.

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Линси Кромби рассказала о том, как избавиться от пятен, чтобы они исчезли без чрезмерной стирки.

Она рекомендует стирать полотенца для рук, после каждого второго использования, так как они легко собирают бактерии.

Для того, чтобы вывести пятна она смешивает в спрей белый уксус, воду и каплю жидкости для мытья посуды. После нанесения спрея следует потереть пятно с помощью зубной щетки.

"Используйте бикарбонат для отбеливания и белый уксус для дезинфекции белья",

— посоветовала блогер.