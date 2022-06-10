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2 часа назад

Блогер объяснила, как избавиться от пятен на полотенцах

Газета.Ru

Блогер предлагает использовать при стирке соду, жидкость для мытья посуды и белый уксус. Об этом пишет Express.

Блогер объяснила, как избавиться от пятен на полотенцах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Линси Кромби рассказала о том, как избавиться от пятен, чтобы они исчезли без чрезмерной стирки.

Она рекомендует стирать полотенца для рук, после каждого второго использования, так как они легко собирают бактерии.

Для того, чтобы вывести пятна она смешивает в спрей белый уксус, воду и каплю жидкости для мытья посуды. После нанесения спрея следует потереть пятно с помощью зубной щетки.

"Используйте бикарбонат для отбеливания и белый уксус для дезинфекции белья",

— посоветовала блогер.

Сода отлично устраняет запахи, отбеливает белые вещи и осветляет цвета, а белый уксус делает полотенца вновь мягкими и пушистыми. Она также рекомендовала навсегда отказаться от кондиционера для белья.

Дом и сад,
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