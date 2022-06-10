Заработать на вещах, которые не нужны

Сколько у вас в доме вещей, которыми вы давно не пользуетесь, а выкинуть жалко? Уверен, у каждого наберётся такого добра с приличную коробку, а то и полный багажник машины.

Фото: Курская правда Курская правда

Во всяком случае, у меня его хватило, чтобы заработать больше 40 тыс. рублей за год! Причём для этого почти не пришлось вставать с дивана, а ещё 10 тыс. сверху я, наоборот, сэкономил. Поделюсь опытом.

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Торг уместен

Год назад я затеял переезд из съёмной квартиры и понял, что нужно заказывать настоящий грузовик – столько накопилось вещей! Причём многие уже не нужны – брюки больше не подходят по размеру, старый телефон лежит без дела, потому что подарили новый, а половина мебели в будущей квартире просто не нужна. Всё это на семейном совете было решено продать, выбрали пару подходящих бесплатных сайтов объявлений и взялись за размещение.

Надо сказать, что дело это не самое простое, к каждой вещи нужно сочинить описание и сделать фотографии. У нас ушло на это полдня, зато первые звонки пошли уже к вечеру. Быстрее всего забрали пару моих джинсов, я их почти не носил. Покупатель даже мерить не стал, прикинул на себя в прихожей и отдал деньги наличными: 3 тыс. рублей. А ведь ещё вчера я хотел повесить эти брюки на мусорный бак – пусть кто-нибудь заберёт.

Дальше – больше. Даже детские игрушки, наскучившие ребёнку, и те пошли в дело, их разбирали быстро. Нередко сообщения от потенциальных покупателей начинались с торга – кто-то пробовал скинуть цену на 10-20%, а кто-то сразу вдвое. Тут как договоритесь, если спроса особо нет, лучше соглашаться, иначе товар так и провисит невостребованный. У меня так получилось дважды. Например, подаренная дорогая авторучка, продающаяся в бутике за 30 тыс. рублей, оказалась никому не нужна даже за 10 тыс. Всё же премиальные вещи с рук покупают довольно редко. Не нашла покупателя и слингомайка для ношения маленького ребёнка, хотя поначалу я был уверен, что её заберут за день.

А вот подарочная карта в сеть ресторанов ушла в считаные часы, хотя изначально были мысли, что такой товар никому не нужен. Её тоже подарили, срок действия подходил к концу, номинал – целых 10 тыс. Выставил её на продажу за 8 тыс., первый покупатель предложил 7 тыс. и через пару часов уже приехал, хотя позже были и те, кто хотел купить без торга. Локти потом кусал.

Так что торопиться тоже не стоит, если через час после публикации объявления покупатель просит скидку, подождите, возможно, удастся продать товар за изначальную цену.

Продавец с соседней улицы

На почве успеха, кстати, я стал не только продавать в интернете, но и покупать. Например, на вырученные с детских игрушек деньги купил дочери бизидом – игрушку в виде домика с открывающимися дверями, окнами и массой других деталей, которые можно крутить-вертеть. Новый подобный бизидом стоит от 3 тыс. рублей, а мой сосед продал его за 1 тыс.! Дочь была безмерно счастлива, а я сэкономил помимо денег и драгоценное время, обычно за такими вещами приходилось ездить через полгорода.

С большой скидкой удалось заполучить и журнальный столик: в мебельном магазине такой продавали за 8 тыс., а на сайте объявлений почти новый нашёлся за 3 тыс. Правда, у него было сломано одно колёсико – пришлось поискать замену, но экономия того стоила. Причём продавали столик на соседней от меня улице. Торговые площадки обычно в первую очередь предлагают товары, которые продаются рядом с вами. Но даже если такие не находятся, выручает доставка.

КСТАТИ

Внимание на профиль

Если продаёте или покупаете товар в Сети, то обращать внимание нужно не только на его описание и фото, но и на профиль продавца или покупателя. Например, значок «Документы проверены» говорит о том, что сервис убедился – профиль принадлежит именно этому человеку. Стоит почитать и отзывы – это поможет узнать, довольны ли другие люди сделками с этим человеком.

Берегись мошенника

Итак, простые советы о том, как продавать и покупать с выгодой, если вы в этом вопросе новичок.

1. В объявлении подробно опишите товар и сделайте хорошие фото – это повысит шансы на быструю продажу. Если видите, что покупатели просят скидку и не готовы покупать по вашей цене, задумайтесь о снижении, товар уйдёт быстрее. Нередко площадки предлагают за плату сделать объявления заметнее, но по моему опыту это работает не особо эффективно.

2. Не торопитесь продавать товар со скидкой, если предложение поступило вскоре после публикации, возможно, вещь заберут и по предложенной цене, но через пару-тройку дней. А вот если откликов нет неделю-другую, лучше снизить цену.

3. Имейте в виду – на продавцов часто охотятся мошенники. Им не столько нужен ваш товар, сколько данные банковской карты. Например, вам могут предложить оплатить вещь сразу и попросить для этого данные карты. Давать их, конечно, не стоит. Вообще, всю коммуникацию лучше вести через торговую площадку, там же часто можно провести и расчёты. На каждом сайте есть памятка о том, как не попасться на уловки жуликов.

4. На многих площадках можно продавать товары с доставкой. Благодаря этому ненужные вам шторы или телевизор смогут купить хоть из Челябинска, хоть из Владивостока. Доставку оплачивает покупатель. Здесь тоже важно всё делать на самой торговой площадке, это убережёт от мошенников. Площадка обычно замораживает деньги покупателя и перечисляет их вам, когда товар заберёт адресат.