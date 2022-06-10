Дачникам объяснили, чем опрыскивать огород от гусениц

Гусеницы выедают в капусте отверстия и съедают листья. О методах борьбы с вредителями рассказал mk.ru.

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Самый простой способ борьбы с гусеницами — их ручной сбор. С конца апреля и в течение всего мая нужно один-два раза в неделю осматривать посадки капусты и самостоятельно убирать кладки яиц и скопления гусениц.

Среди профилактических мер эффективны специалисты выделяют: регулярное удаление сорняков семейства Крестоцветные, высадка в междурядья растений, чей аромат отпугивает капустную белянку: шалфея, бархатцев, мяты, пижмы, и привлечение птиц. Также в помощь садоводам придет укрытие посадок капусты сеткой с мелкими ячейками. Материал не даст самкам возможности отложить яйца на листья капусты.