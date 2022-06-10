Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Дачникам объяснили, чем опрыскивать огород от гусениц

Газета.Ru

Гусеницы выедают в капусте отверстия и съедают листья. О методах борьбы с вредителями рассказал mk.ru.

Дачникам объяснили, чем опрыскивать огород от гусениц
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самый простой способ борьбы с гусеницами — их ручной сбор. С конца апреля и в течение всего мая нужно один-два раза в неделю осматривать посадки капусты и самостоятельно убирать кладки яиц и скопления гусениц.

Среди профилактических мер эффективны специалисты выделяют: регулярное удаление сорняков семейства Крестоцветные, высадка в междурядья растений, чей аромат отпугивает капустную белянку: шалфея, бархатцев, мяты, пижмы, и привлечение птиц. Также в помощь садоводам придет укрытие посадок капусты сеткой с мелкими ячейками. Материал не даст самкам возможности отложить яйца на листья капусты.

Отмечается также, что продолжительность жизни одной гусеницы составляет от 13 до 38 дней. За этот период они способны без особых усилий оставить без урожая капусты.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители