Дачникам объяснили, чем опрыскивать огород от гусениц

Гусеницы выедают в капусте отверстия и съедают листья. О методах борьбы с вредителями рассказал mk.ru.
Самый простой способ борьбы с гусеницами — их ручной сбор. С конца апреля и в течение всего мая нужно один-два раза в неделю осматривать посадки капусты и самостоятельно убирать кладки яиц и скопления гусениц.
Среди профилактических мер эффективны специалисты выделяют: регулярное удаление сорняков семейства Крестоцветные, высадка в междурядья растений, чей аромат отпугивает капустную белянку: шалфея, бархатцев, мяты, пижмы, и привлечение птиц. Также в помощь садоводам придет укрытие посадок капусты сеткой с мелкими ячейками. Материал не даст самкам возможности отложить яйца на листья капусты.
Отмечается также, что продолжительность жизни одной гусеницы составляет от 13 до 38 дней. За этот период они способны без особых усилий оставить без урожая капусты.