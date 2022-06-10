Лунный посевной календарь на июнь 2022 для садоводов

Для заядлого огородника и садовода-любителя лунный посевной календарь становится настольной книгой. Действительно получается так, что культуры, высаженные в соответствии с лунным календарем, приживаются лучше, гуще растут и дают хороший урожай. «Рамблер» объясняет, как это работает, и напоминает, какие дни считаются наиболее благоприятным для садово-огородных работ.

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Как работает лунный календарь

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Человеку, равно далекому и от сада-огорода, и от астрологии, следование лунному календарю может показаться как минимум странным. Но увлеченные садоводством люди давно заметили, что лунный календарь действительно работает.

За месяц — от новолуния до новолуния — луна проходит через все 12 знаков зодиака, задерживаясь в каждом примерно на два с половиной дня. Самыми плодородными считаются дни, когда луна оказывается в Тельце, Раке, Скорпионе и Рыбах. К средней плодородности знакам относятся Весы, Стрелец и Козерог. А вот в те дни, когда Луна проходит через Овна, Близнецов, Льва, Деву и Водолея лучше не заниматься посадкой растений.

Растущая луна

На растущей луне активно развивается надземная часть растения — стебли, листья, стволы, цветы. В это время принято сажать культуры, плоды которых формируются над землей. Причем в первую четверть рекомендуется сеять и высаживать зелень, капусту, сельдерей, петрушку, огурцы и злаки, а во вторую — горох, фасоль, помидоры, баклажаны, перец, тыквы, кабачки.

Также растущая Луна благоприятна для пересадки и обрезки растений, а также для полива, подкормки и рыхления почвы.

Полнолуние

Это кризисный период, когда одна фаза меняется на другую. С растениями лучше ничего не делать, так как можно повредить и верхнюю часть, и корни. Но для сбора урожая полнолуние подходит идеально.

Убывающая луна

Во время убывающей луны лучше развиваются корни, поэтому в этот период важно не проводить никакие манипуляции, способные их повредить. А вот наземная часть растения не так остро реагирует на повреждения, поэтому омолаживающую обрезку деревьев рекомендуют делать именно в это время. Третья четверть луны хороша для посадки корнеплодов, например, картофеля, свеклы, моркови, репы, редиски. А в четвертой можно рыхлить и перекапывать почву, бороться с вредителями.

Новолуние

Еще один кризисный период, в течение которого культурные растения лучше не трогать. А вот удалять сорняки не только можно, но и нужно.

Фазы луны в июне 2022

1-13 июня — растущая Луна

14 июня — полнолуние

15-28 июня — убывающая Луна

29 июня — новолуние

30 июня — растущая Луна

Рекомендации для садоводов и огородников

1-3 июня — растущая луна в Раке

Это благоприятные дни для посадки перцев, капусты, баклажанов, томатов. Также можно посеять петрушку листовую, укроп, щавель, огурцы, салат. В это время высаживают рассаду, формируют огурцы, пасынкуют томаты, вносят минеральные подкормки, обрезают усы земляники, размножают кустарники зелеными черенками или отводками, делают прививки, сеют газонную траву, сидераты.

4, 5 июня — растущая луна во Льве

Хорошие дни для прополки и рыхления сухой земли, борьбы с вредителями и болезнями, прореживание всходов, удаления стрелок чеснока, а вот формировать плети огурцов и пасынковать томаты в эти дни нежелательно. Зато можно сеять салат, огурцы, фенхель, базилик, газонные травы, обрезать усы земляники, вырезать поросли, сухие ветви деревьев и кустарников.

6-8 июня — растущая луна в Деве

В этот день нельзя замачивать семена. Лучше посеять валериану, огурцы, салат, также можно прореживать всходы, полоть грядки, пикировать, прищипывать тепличные томаты, формировать плети огурцов, поливать, вносить минеральные подкормки, размножать кустарники отводками, зелеными черенками, сажать землянику.

9, 10 июня — растущая луна в Весах

Подходящие дни для высадки в грунт рассады перца, баклажана и капусты. Можно сеять цветную капусты, кориандр, щавель, горох, горчицу, сидераты, сажать картофель, формировать плети огурцов, рыхлить грядки после полива, укоренять усы земляники, сажать контейнерные деревья, кустарники. Нежелательно прививать и опрыскивать растения.

11, 12 июня — растущая луна в Скорпионе

Можно сеять кукурузу, огурцы, кабачки, салат, шпинат, лук-батуна, шнитт, высаживать рассаду кольраби, цветную капусту, брокколи, пекинскую капусту, поливать, вносить минеральную подкормку, рыхлить почву, бороться со слизнями, косить газон. Не нужно делить корневища и клубни, пасынковать и прищипывать.

13 июня — растущая луна в Стрельце

Этот день подходит для рыхления сухой земли, прополки, борьбы с вредителями и болезнями, окучивания. Сеять можно лук на перо, батун, шнитт, шпинат, спаржу. Также можно сажать саженцы с закрытой корневой системой, обрабатывать растения от вредителей и болезней, удалять поросль.

14 июня — полнолуние

В этот день все работы с растениями лучше отложить, а заняться прополкой или выкорчевыванием старых и больных кустарников и деревьев.

15, 16 июня — убывающая луна в Козероге

Можно сажать культуры, которые будут зимовать — щавель, ревень, спаржа. Также день подходит для прополки, удобрения корнеплодов, внесения минеральной подкормки, полива, прореживания всходов. А вот обрезать и прищипывать побеги не нужно.

17, 18 июня — убывающая луна в Водолее

В этот день не нужно сеять и сажать, займитесь другими делами в саду или огороде. Кстати, можно попробовать отдохнуть.

19, 20 июня — убывающая луна в Рыбах

Отличные дни для посадки моркови, свеклы и картофеля, а также салатного цикория, мангольда, шпината, кресс-салата и многолетних овощных культур. Можно вносить органические подкормки, но не переусердствуйте с поливом. А вот обрабатывать растения от вредителей и болезней в этот день нежелательно, как и проводить обрезку.

21-23 июня — убывающая луна в Овне

Неблагоприятные дни для работы с растениями, займитесь прополкой, рыхлением сухой почвы. Можно перекопать освободившиеся грядки или обработать растения от вредителей и болезней.

24, 25 июня — убывающая луна в Тельце

Самое время высаживать рассаду средне-поздней цветной капусты, брокколи, сеять кресс-салат и позднеспелый шпинат. Также в эти дни вносят органическую подкормку, перекапывают почву на освободившихся грядках, уничтожают вредителей. Растения не пересаживают.

26, 27 июня — убывающая луна в Близнецах

Можно прищипывать овощные растения, если они слишком быстро растут, сеять корневую петрушку, сельдерей, редис, окучивать картошку, перекапывать почву, рыхлить сухую землю, заготавливать удобрения, бороться с вредителями и болезнями, косить газон прищипывать однолетние побеги деревьев и кустарников. А вот пересадку растений и пикировку лучше отложить.

28-30 июня — Новолуние

В эти дни не стоит работать с растениями, лучше прополоть грядки, выкорчевать старые и больные плодовые кустарники и деревья.