Садовый эксперт подсказал способ прогнать ос из сада

Садовый эксперт компании по производству и продаже парников The Greenhouse People подсказал способ, как прогнать ос из сада без пестицидов. Его слова приводит издание Express .

Специалист утверждает, что посаженные на участке травы способны отпугивать некоторых насекомых. Так, можно посадить в горшки мяту, шалфей, лемонграсс, тимьян, чьи естественные ароматические масла будут срабатывать как натуральные репелленты. Кроме того, напоминает эксперт, эти растения можно использовать как приправы. Травы, по его словам, лучше расположить в горшках вокруг уличной обеденной зоны или на веранде.