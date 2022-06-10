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30 минут назад

Садовый эксперт подсказал способ прогнать ос из сада

Lenta.ruиещё 1

Садовый эксперт компании по производству и продаже парников The Greenhouse People подсказал способ, как прогнать ос из сада без пестицидов. Его слова приводит издание Express.

Садовый эксперт подсказал способ прогнать ос из сада
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист утверждает, что посаженные на участке травы способны отпугивать некоторых насекомых. Так, можно посадить в горшки мяту, шалфей, лемонграсс, тимьян, чьи естественные ароматические масла будут срабатывать как натуральные репелленты. Кроме того, напоминает эксперт, эти растения можно использовать как приправы. Травы, по его словам, лучше расположить в горшках вокруг уличной обеденной зоны или на веранде.

Также на стол на улице можно положить нарезанный огурец, добавляет садовый эксперт. «Огурцы вызывают отвращение у ос», — утверждает он. Для лучшего эффекта рекомендуется положить кусочки огурца в алюминиевую посуду, что запустит химическую реакцию, незаметную для человека, но невыносимую для ос.

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