Эксперт рассказала, как выбрать правильный тип газона

«Рулонный газон — это дорого и быстро. Суть заключается в том, что мы с вами приобретаем готовый газон, далее на заранее подготовленной поверхности земли раскатываем его и поливаем, вот и все, работа на этом выполнена, газон почти готов. Через некоторое время он приживется, и можно уже будет его косить»,