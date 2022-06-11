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2 часа назад

Эксперт в области садоводства рассказала, как выбрать правильный тип газона

Вечерняя Москва

Газоны различаются по двум типам: рулонный и посевной. Эксперт в области садоводства Оксана Игуменева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие у них основные различия и чем следует руководствоваться при выборе типа газона.

Эксперт рассказала, как выбрать правильный тип газона
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, делая свой выбор, необходимо учитывать два критерия — финансовую составляющую и время.

«Рулонный газон — это дорого и быстро. Суть заключается в том, что мы с вами приобретаем готовый газон, далее на заранее подготовленной поверхности земли раскатываем его и поливаем, вот и все, работа на этом выполнена, газон почти готов. Через некоторое время он приживется, и можно уже будет его косить»,

— отметила Игуменева.

Посевной газон является наиболее трудоемким процессом. Так, перед посевом важно тщательно подготовить поверхность, выбрать семена, посадить и затем производить регулярный уход и полив. В данном случае процесс будет долгим, но дешевым.

Если участок подготовлен и находится в идеальном состоянии, то эксперт советует выбирать рулонный газон.

До этого эксперты по гидропонике рассказали, как избавить газон от одуванчиков.

Дом и сад,
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