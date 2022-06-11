Эксперт рассказал, как избавиться от комаров на даче

Дезинфектолог и директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин в интервью «Пятому каналу» объяснил, как нейтрализовать вредных кровососов.

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Он посоветовал обрабатывать участок опрыскивателями и специальными пестицидами три раза в год — весной, летом и осенью. Причем начинать обработку нужно с водоемов.

«Когда вы боретесь с комарами, в первую очередь нужно обработать водоемы, которые у вас есть – овраги, канавы, пожарные прудики. Возможно, это вам даст существенный результат», – подчеркнул дезинфектолог.

Борьба будет более эффективной, если определить вид комаров. Например, подвальные комары выносливее своих собратьев.

«У них меньше требований к водоемам — они уживаются даже в грязных водах. Чаще всего появляются в жилых домах, затопленных подвалах», — уточнил Дубинин.

Также хорошими средствами могут стать противокомариная спираль и ультрафиолетовая лампа.

«В дачном доме или в беседке также можно установить ультрафиолетовую лампу. Она будет вылавливать всех летающих — комаров, мух», — заметил эксперт.

Кроме того, не стоит забывать и о москитных сетках. Это самый дешевый и вполне безвредный способ обезопасить себя от нашествия комаров.