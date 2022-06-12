Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
48 минут назад

Биохимик рассказала, как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Москва24иещё 3

Эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова рассказала, как самостоятельно проверить качество водопроводной воды.

Как самостоятельно проверить качество питьевой воды
Фото: м24м24

В первую очередь, подчеркнула она, нужно обращать внимание на прозрачность и запах. Если вода имеет желтоватый окрас, то ее употребление может привести к проблемам со здоровьем, предупредила специалист.

"Цветность воды доказывает ее микробиологическую или техногенную загрязненность, а желтоватый окрас может свидетельствовать о повышенном содержании железа", – приводит слова Кулешовой агентство "Прайм".

Еще одним признаком, указывающим на проблемы с водой, является наличие постоянной накипи в чайнике, добавила эксперт. По ее словам, это означает повышенную жесткость воды, а также содержание в ней большого количества солей.

Ранее Кулешова рассказала об опасности для здоровья воды в бутылках. Эксперт пояснила, что бутилированная вода часто содержит в себе токсичные элементы и нитраты. Кроме того, в процессе очистки такую воду нередко лишают ряда полезных солей и микроэлементов.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители