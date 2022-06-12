Как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова рассказала, как самостоятельно проверить качество водопроводной воды.

Фото: м24 м24

В первую очередь, подчеркнула она, нужно обращать внимание на прозрачность и запах. Если вода имеет желтоватый окрас, то ее употребление может привести к проблемам со здоровьем, предупредила специалист.

"Цветность воды доказывает ее микробиологическую или техногенную загрязненность, а желтоватый окрас может свидетельствовать о повышенном содержании железа", – приводит слова Кулешовой агентство "Прайм".

Еще одним признаком, указывающим на проблемы с водой, является наличие постоянной накипи в чайнике, добавила эксперт. По ее словам, это означает повышенную жесткость воды, а также содержание в ней большого количества солей.