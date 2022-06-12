Как избавиться от лопухов на участке

Это растение с мощными корнями и широкими листьями часто досаждает огородникам, быстро захватывая все свободные места. «Рамблер» выяснил, как справиться с надоедливым сорняком.

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Благодаря своим толстым стеблям и массивным корням лопух буквально высасывает из почвы все полезные вещества. Таким образом, грунт быстро истощается. Кроме того, объемные листья затеняют участок, лишая света и тепла полезные культуры. Часто в лопухах находят себе приют вредители, которые потом атакуют овощи, ягоды и фрукты.

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Так как корни лопуха уходят на полтора метра вниз, простое скашивание не поможет. Пока жив корень, лопух очень быстро восстановит свои силы. Удалять растение нужно только с корнем, но в силу толщины и длины это не всегда возможно. Поэтому можно поступить иначе.

Лопух нужно срезать так, чтобы на поверхности земли осталось основание стебля. Затем на корень надо насыпать обычную соль и слегка вдавить ее в мякоть пенька. Через два-три дня корень засыхает и больше не восстанавливается. Некоторые дачники еще посыпают солью землю вокруг пенька, закутывают его в полиэтиленовый пакет и добавляют уксусный раствор. Операцию лучше всего проводить в сухую погоду, чтобы дождь не смыла соль. Минус этого метода в том, что с каждым лопухом придется повозиться отдельно. Но результат того действительно стоит.

Разумеется, лучше всего не запускать участок до такой степени, чтобы на нем царили заросли лопухов. Весной и осенью важно делать перекопку огорода, лучше всего с помощью фрезы, чтобы измельчить лопухи и прочие сорняки. И постараться выбрать все корни. Однако однократных усилий мало, это нужно делать регулярно.

Также справиться с нашествием лопухов поможет мульчирование. Плотный материал — например, непрозрачная пленка, опилки или торф — блокирует доступу к свету и помешает лопуху захватить территорию.