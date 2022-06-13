Адвокат рассказала дачникам о неожиданных штрафах

Адвокат Елена Кудерко рассказала дачникам о неожиданных штрафах летом. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По ее словам, если собственник дачного участка не вычистил территорию, ему может грозить до 50 тысяч штрафа.
"В обязанности собственников земельных участков входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей"
Если речь идет о захламлении участка, то штраф может вырасти до суммы 1 до 3 тысяч рублей, если правонарушение было выявлено впервые. Повторный штраф обойдется от 2 до 5 тысяч рублей.
Также на участках запрещено разводить открытый огонь. Это наказывается штрафом в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Однако существуют особые условия. Например, мусор можно сжигать в яме глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более одного метра, также яма не должна быть расположена близко к дому и растениям. Мусор также можно сжигать в определенной емкости. Для этого также нужно иметь средства пожаротушения.
На территории дачного участка нельзя мыть и ремонтировать транспортные средства, это связно с тем, что такая деятельность может способствовать загрязнению окружающей среды. Это карается штрафом от 1 до 3 тысяч рублей.
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