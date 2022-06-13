Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
34 минуты назад

Адвокат рассказала дачникам о неожиданных штрафах

Мария Каткова

Адвокат Елена Кудерко рассказала дачникам о неожиданных штрафах летом. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Адвокат рассказала дачникам о неожиданных штрафах
Фото: unsplashunsplash

По ее словам, если собственник дачного участка не вычистил территорию, ему может грозить до 50 тысяч штрафа.

"В обязанности собственников земельных участков входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей"

Если речь идет о захламлении участка, то штраф может вырасти до суммы 1 до 3 тысяч рублей, если правонарушение было выявлено впервые. Повторный штраф обойдется от 2 до 5 тысяч рублей.

Также на участках запрещено разводить открытый огонь. Это наказывается штрафом в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Однако существуют особые условия. Например, мусор можно сжигать в яме глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более одного метра, также яма не должна быть расположена близко к дому и растениям. Мусор также можно сжигать в определенной емкости. Для этого также нужно иметь средства пожаротушения.

На территории дачного участка нельзя мыть и ремонтировать транспортные средства, это связно с тем, что такая деятельность может способствовать загрязнению окружающей среды. Это карается штрафом от 1 до 3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как избавиться от комаров на даче.

Дом и сад,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители