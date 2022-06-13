Адвокат рассказала дачникам о неожиданных штрафах

Адвокат Елена Кудерко рассказала дачникам о неожиданных штрафах летом. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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По ее словам, если собственник дачного участка не вычистил территорию, ему может грозить до 50 тысяч штрафа.

"В обязанности собственников земельных участков входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей"

Если речь идет о захламлении участка, то штраф может вырасти до суммы 1 до 3 тысяч рублей, если правонарушение было выявлено впервые. Повторный штраф обойдется от 2 до 5 тысяч рублей.

Также на участках запрещено разводить открытый огонь. Это наказывается штрафом в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Однако существуют особые условия. Например, мусор можно сжигать в яме глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более одного метра, также яма не должна быть расположена близко к дому и растениям. Мусор также можно сжигать в определенной емкости. Для этого также нужно иметь средства пожаротушения.

На территории дачного участка нельзя мыть и ремонтировать транспортные средства, это связно с тем, что такая деятельность может способствовать загрязнению окружающей среды. Это карается штрафом от 1 до 3 тысяч рублей.