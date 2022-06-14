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2 часа назад

Эксперт рассказала, как реанимировать растения после заморозков

Мира Маркина

Замерзают только те растения, которым не хватает витаминов, отметила ландшафтный дизайнер Татьяна Мамеева. Эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру», как помочь дачным культурам пережить возможные летние заморозки.

Назван способ реанимации растений после заморозков
Фото: unsplash.comunsplash.com

Говоря о превентивных мерах, Татьяна Мамеева подчеркнула, что важно вовремя обрабатывать растения препаратами — гормональными по листу или гранульными комплексными под корень. Это усилит жизнеспособность и устойчивость высаженных культур к перепадам температуры.

Когда растение получило «обморожение», нужно дать ему отдохнуть и дать время на восстановление.

«Поэтому удаляем верхние побеги, обильно проливаем водой и обязательно вводим подкормку — минеральные удобрения под корень. Кроме того, поскольку растение ослабленно, рекомендую опрыскать его от болезней и вредителей», — отметила Мамеева.

Если летом температура на участке опускается до плюс пяти градусов, необходимо позаботиться о корневой системе растения, предупредила эксперт.

«Можно добавить мульчирующий слой, любой вид коры. Можно вывести растение из весенней спячки путем обрезки. Это сформирует и усилит корневую систему, и растению заморозки будут не страшны», — объяснила специалист.

Дополнительные средства защиты растений обязательно нужны в том случае, если температура опускается ниже нуля градусов.

«Розы, к примеру, и другие многолетние растения можно укрыть агроволокном спанбондом. И, зная, что будут заморозки, заранее обмотать растения агропокрытием и закрепить колышками», — рекомендовала Татьяна Мамеева.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие органические удобрения лучше всего подойдут для дачи.

Дом и сад,
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