Лайфхаки для дачников: чтобы огород был в радость

Чтобы садовый рай не превратился в муку, воспользуйтесь простыми хитростями.

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Лето — горячая пора для дачников: загородный участок из места отдыха превращается в поле для работы. Каждому хочется, чтобы сад радовал глаз, а урожаем можно было похвастаться перед соседями. Опытные огородники знают множество хитростей, которые способные облегчить дачную жизнь. Некоторые из них стоит взять на вооружение.

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Заведите дачный дневник

Если вы не перебираетесь за город на все лето, во время визитов на дачу легко забыть, что хотелось прихватить с собой и чем заняться на участке в первую очередь. Заведите блокнот, в котором можно планировать каждый приезд: для этого страницу разделите на три части. В первой пишите все, что нужно привести на дачу, во второй колонке — что планировали сделать на этот раз, в третьей — что забрать с дачи в город. Так визиты станут структурированными, а успевать вы будете гораздо больше.

Используйте вертикальные посадки

Небольшие дачные участки могут принести куда больше урожая, чем кажется на первый взгляд. Для этого нужно научиться использовать не только горизонтальные, но и вертикальные грядки: огурцы прекрасно растут в бочках, а клубника — в контейнерах. В ящики можно компактно пересадить салат, зелень. Если расположить растения в несколько ярусов, количество овощей и ягод значительно увеличится.

Зонируйте пространство

Приобретая дачу, многие мечтают о небольшой грядке огурцов и паре рядов зелени, но через пару лет загородный участок превращается в настоящую ферму, на которой нет времени отдыхать, а все пространство занимают овощи, зелень и ягоды.

Чтобы избежать этого, сад нужно зонировать: выделите место для костра и стола, чтобы собираться всей семьей, установите качели, разбейте цветник и засейте газон, на котором могут резвиться дети. А для грядок выделите небольшой участок, тогда выходные не превратятся в изнуряющий труд.

Освойте капельный полив

Львиную долю времени на даче можно потратить на полив, а система капельного полива справится с этой задачей без вашей помощи. В магазинах можно приобрести готовые девайсы или смастерить их самостоятельно.

Создайте аптечный сад

О пользе трав знают все: мята поможет уснуть, а ромашка успокоит. Чтобы всю зиму пить полезные чаи, устройте зону с аптекарским огородом. Шалфей, зверобой, ромашка, чабрец — все это прекрасно чувствует себя на даче. А потом засуши урожай!

Высадите лимонное дерево

Цитрусовые отлично себя чувствуют в южных регионах, но даже если плодов дерево не даст, оно станет отличным способом избавиться от комаров и мошкары: насекомые не любят запах листьев лимона.

Собирайте натуральную подкормку