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2 часа назад

Эксперт рассказал, что сокращает срок службы мебели

Мира Маркина

Испортить даже самую качественную мебель могут неправильные условия эксплуатации. О них РИА Новости рассказал глава Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков.

Эксперт рассказал, что сокращает срок службы мебели
Фото: unsplash.comunsplash.com

Изделия из массива дерева эксперт призвал беречь от влаги и перепадов температур. В противном случае мебель будет деформироваться. Александр Шестаков уточнил, что в нашей стране эта проблема особенно актуальна в отопительном сезоне.

«Поэтому такую мебель нельзя ставить близко к отопительным приборам. Температура воздуха в комнате должна поддерживаться в пределах 18-20 градусов, а влажность воздуха — в пределах 55-70 процентов», — объяснил эксперт.

Более бюджетная мебель из древесного волокна (МДФ) или стружки (ДСП) менее чувствительна к смене температур или уровню влажности в помещении. Но оставленный на поверхности такого изделия влажный предмет может привести к порче материала.

«Особенно актуальна эта проблема, если облицовка краев мебели выполнена некачественно, то есть производитель не «закрыл» края», — уточнил Шестаков.

Сокращают срок службы такой мебели частые процедуры разборки и сборки.

Также эксперт рекомендовал перемещать мебель из МДФ и ДСП только после того, как вы освободите ее от вещей. Крепления таких изделий хрупкие, могут быстро выйти из строя в противном случае.

Резюмируя, Александр Шестаков обратил внимание, что сокращает «срок жизни» мебели ее неправильная сборка, из-за которой ломаются подвижные части.

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Дом и сад,Александр Шестаков,
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