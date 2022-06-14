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2 часа назад

Почему нельзя кипятить воду дважды

Мира Маркина

С практической точки зрения эти действия объяснимы, но если копнуть глубже, станет ясно, что делать так не стоит. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему нельзя кипятить воду дважды
Фото: pxherepxhere

Что происходит с водой при нагревании

Кипяченная вода, безусловно, полезней сырой: нагревание убивает болезнетворные бактерии и вирусы, после чего вода становится пригодной для питья.

Но вместе с темы высокая температура активизирует химические процессы. Находящиеся в воде вещества могут вступать в реакции и образовывать вредные соединения. При первом кипячении их будет не так много, но с каждым последующим число токсинов будет возрастать. Так, при взаимодействии хлора с уже преобразованными веществами, образуются диоксины – сильные яды.

Почему кипятить воду дважды – плохая идея

Запрет на кипячение воды несколько раз распространяется на воду из-под крана. В то же время если кипятить дважды или более раз дистиллированную воду, с ней ничего не произойдет.

Во время кипячения сырой воды атомарный водород скапливается в нижних слоях жидкости и на дне чайника, что увеличивает плотность воды.

При этом важно помнить, что в разных регионах вода разная, поэтому однозначно сказать о вреде повторного кипячения воды нельзя.

Однако тем не менее специалисты не советуют использовать водопроводную воду для приготовления пищи, ведь даже после кипячения в ней могут образоваться яды.

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