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1 час назад

В TikTok научили заправлять постель, как в отеле

Газета.Ru

В соцсетях опубликовали видео с инструкциями о том, как заправить кровать в соответствии со стандартами отеля. Об этом пишет The Sun.

В TikTok научили заправлять постель, как в отеле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мой первый совет — подвернуть углы и аккуратно их заправить. Я сделала это как для верхней простыни, так и для лоскутного одеяла", – объяснила в своем видео эксперт по дизайну и TikTok-блогер Эшли.

Для того, чтобы заправить одеяла, она выпрямляет руками каждый угол, а затем складывает их и засовывает под матрас. Для создания эффекта "облака" на кровати дизайнер советует использовать несколько пуховых одеял. На ночь их можно отложить вместе с покрывалом.

Эшли советует лишь наполовину натягивать одеяло на кровать. Это позволит освободить место для подушек, которые затем надо выстроить в ряд у изголовья.

Подушки лучше использовать квадратные и пуховые. Что касается тканей, лучше выбирать их на контрасте. Так, дизайнер использует три коричневые и две блестящие.

Ранее блогер объяснила, как избавиться от пятен на полотенцах.

Дом и сад,
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