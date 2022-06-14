В TikTok научили заправлять постель, как в отеле

В соцсетях опубликовали видео с инструкциями о том, как заправить кровать в соответствии со стандартами отеля. Об этом пишет The Sun.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Мой первый совет — подвернуть углы и аккуратно их заправить. Я сделала это как для верхней простыни, так и для лоскутного одеяла", – объяснила в своем видео эксперт по дизайну и TikTok-блогер Эшли.

Для того, чтобы заправить одеяла, она выпрямляет руками каждый угол, а затем складывает их и засовывает под матрас. Для создания эффекта "облака" на кровати дизайнер советует использовать несколько пуховых одеял. На ночь их можно отложить вместе с покрывалом.

Эшли советует лишь наполовину натягивать одеяло на кровать. Это позволит освободить место для подушек, которые затем надо выстроить в ряд у изголовья.

Подушки лучше использовать квадратные и пуховые. Что касается тканей, лучше выбирать их на контрасте. Так, дизайнер использует три коричневые и две блестящие.