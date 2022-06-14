Назван метод борьбы с неприятны запахом из раковины

Любители уборки в соцсетях назвали бикарбонат соды и белого уксуса, лучшими средствами для очистки труб. Об этом пишет Express.
Фанаты эксперта по уборке и автора блога "Миссис Хинч" поделились лайфхаком по удалению неприятных запахов из раковин. Для этого потребуются бикарбонат соды, белый уксус и кипяток.
"Необходимо засыпать соду в раковину, а затем налить белый уксус. Пока компоненты очищают трубу, вскипятить чайник и влить кипяток в трубу через 20 минут",
– объяснили эксперты.
Уточняется, что смесь будет сильно шипеть и очищать все, что осталось в трубах. Эксперты по уборке советуют повторять эту процедуру каждый вечер перед тем, как отправиться ко сну.
Регулярность процесса поможет избавиться от неприятного запаха и не бояться его возвращения. Другие предложения от поклонников миссис Хинч включали использование порошка для чистки туалетов, таблеток для зубных протезов и кипятка.