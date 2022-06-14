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2 часа назад

Назван метод борьбы с неприятны запахом из раковины

Газета.Ru

Любители уборки в соцсетях назвали бикарбонат соды и белого уксуса, лучшими средствами для очистки труб. Об этом пишет Express.

Назван метод борьбы с неприятны запахом из раковины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фанаты эксперта по уборке и автора блога "Миссис Хинч" поделились лайфхаком по удалению неприятных запахов из раковин. Для этого потребуются бикарбонат соды, белый уксус и кипяток.

"Необходимо засыпать соду в раковину, а затем налить белый уксус. Пока компоненты очищают трубу, вскипятить чайник и влить кипяток в трубу через 20 минут",

– объяснили эксперты.

Уточняется, что смесь будет сильно шипеть и очищать все, что осталось в трубах. Эксперты по уборке советуют повторять эту процедуру каждый вечер перед тем, как отправиться ко сну.

Регулярность процесса поможет избавиться от неприятного запаха и не бояться его возвращения. Другие предложения от поклонников миссис Хинч включали использование порошка для чистки туалетов, таблеток для зубных протезов и кипятка.

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