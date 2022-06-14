Как правильно подвязывать помидоры

Когда речь идет о рассаде, лучше всего дать поддержку основному стеблю как можно раньше, в идеале – в день посадки, но и далее в сезон никто не мешает оптимизировать грядку.

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Зачем подвязывать помидоры?

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Во-первых, томатные лозы выглядят неряшливо, «ползая» по земле. Но, главное, растения на опоре всегда будут более здоровыми и плодовитыми. У них лучший поток воздуха и света, что позволяет держаться подальше от почвы с вредителями и патогенами, а доступ к солнцу обеспечивает равномерное созревание.

Вертикальная грядка удобна в уходе. Вам не придется наступать на ветки, проще проводить визуальный осмотр, обрезку и полив. Кстати, расход воды также будет экономичнее, поскольку томаты склонны отпускать на земле дополнительные корни и соответственно потребности в поливе возрастают, чего не происходит при подвешивании к опоре.

При выборе опоры, нужно знать свой тип растений - детерминантный или индетерминантный.

Детерминанты вырастают до заранее определенного размера и отдают все свои плоды в течение примерно двух недель. Современные гибриды томатов для открытого грунта относятся именно к детерминантным. Хотя это достаточно короткие и компактные разновидности, опора им все равно не помешает.

Поддерживать индетерминанты сложнее, потому что они выше и тяжелее. Но традиционный индетерминант в теплице приносит больше плодов и при правильном уходе продолжает плодоносить до тех пор, пока первые заморозки не убьют растение.

Для подвязывания томатов нам нужна опорная конструкция - колья или металлическая клетка - и крепеж-галстук.

Всегда выбирайте застежку, которая не будет врезаться в лозу, по принципу «оголенная проволока – плохо, а полоска ткани – хорошо, потому что она гибкая и мягкая».

Независимо от того, используете ли вы клетку или кол, прикрепите лиану к опоре свободной стяжкой примерно через каждые 15-20 см ее роста.

Повязывайте галстуки на 3 см выше цветущего стебля, чтобы застежка не врезалась в стебель после того, как он будет отягощен плодами.

Помните, что выбор неправильного материала для подвязки помидоров нанесет серьезный вред. Слишком жесткие легко порежут и повредят растения по мере их роста. Держитесь подальше от металлической проволоки и жестких пластиковых стяжек. Тяжелая веревка также может создавать проблемы.

Одним из самых простых и экономичных способов подвязывания растений является простой моток пряжи. Например, хлопковая пряжа одновременно прочная и гибкая, позволяет растениям свободно двигаться и, что еще более важно, расширяется, когда стебель упирается в нее.

В качестве альтернативы вы можете использовать эластичные виниловые стяжки для растений, чтобы закрепить стебли.

Как правильном подвязывать помидоры в открытом грунте

В открытый грунт чаще всего высаживают детерминанты и используют клетки или забивные колья.

Вы можете просто купить томатную клетку маленького или среднего размера, либо сделать ее самостоятельно. Поместите опору растения, пока оно еще маленькое, и томат начнет заполнять опору по мере роста. Останется только подвязать в нескольких местах.

Деревянные колышки – традиционная практика, которая обходится дешевле покупки томатной клетки. Минус в том, колышек обеспечивает меньшую фиксацию растения целиком, придется крепко подвязать помидор к столбику и вместе с тем не повредить стебель.

Размер деревянных колышков для томатов составляет около 5 кв см в диаметре и до полутора метров в высоту. Нижнюю часть деревянной опоры заостряют и вбивают в землю примерно на 30 см.

Как правильно подвязывать помидоры в теплице

Деревянные колышки для индетерминантов в теплице должны быть не менее двух метров в высоту, прочными и из хорошего материала. Их вбивают в почву на 60 см. Как правило, сначала вбивают колья – потом высаживают рассаду.