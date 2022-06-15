Какие травы вырастить летом на даче, чтобы подарить себе крепкий сон

Некоторые растения помогают организму справиться с тревожностью и нормализовать отдых.

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Многие эксперты советуют зонировать дачный участок, выделив место для аптечного огорода, на котором будут расти полезные травы. Их можно подобрать, опираясь на индивидуальные нужды: кому-то хочется быть бодрее, другие знают, что тяжело переносят сезонные простуды, поэтому выбирают поддерживающие травы. Но крепкий сон точно пригодится каждому, поэтому высадить растения, которые помогут качественно отдохнуть, рекомендуют всем.

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Главная цель таких трав — снизить возбудимость, помогают расслабиться и успокоить мозг, а еще укрепляют иммунную систему. К тому же, эти травы почти не нуждаются в уходе, не добавят хлопот на даче, а пользу будут приносить весь год.

Валериана

Самое известное растение для нервной системы, в отварах и настоях используют корни валерианы, стебли и листья. К тому же она прекрасно смотрится в саду, радуя небольшими белыми соцветиями.

Соберите валериану в начале июля, засушите на открытом воздухе и заваривайте, добавляя в чай. Растение обладает накопительным эффектом, поэтому крепкий сон придет через несколько дней.

Важно! Принимать валериану не стоит больше двух месяцев, после этого необходимо сделать перерыв.

Душица

Душица потрясающе пахнет и будет настоящим украшением сада, а зимой и осень поможет быстро засыпать, уменьшить возбудимость нервной системы. Она улучшает аппетит и помогает справиться с раздражительностью. Сушеную душицу заваривают кипятком из расчета 2 чайных ложки травы на стакан воды и выпивают за два часа до сна.

Мелисса

Это растение обладает ярким антистрессовым эффектом и помогает спать гораздо крепче, но выпивать его стоит не позднее, чем за час до сна. Мелиссу также используют в приготовлении ванночек: она устраняет неприятный запах ног, заживляет мозоли и делает кожу более гладкой.

Мята

Самое известное из антистрессовых растений обладает прекрасным ароматом и вкусом. В отличие от валерианы, мяту можно принимать постоянно, добавляя в чаи, делая отвары. Иногда ее используют в качестве специи к рыбе и мясу. А еще мята прекрасно охладит в жару и быстрее поможет справиться с тепловым ударом.

Пион

Это растение большинство из дачников считает декоративным, но пион может быть полезен и для укрепления нервной системы. Спиртовой настой из стеблей и листьев устранит воспаление, укрепит нервную систему и поможет засыпать гораздо быстрее.

Пустырник

Трава положительно влияет на качество сна: вы станете реже просыпаться ночью, отступят кошмары, а утро будет по-настоящему бодрым. Кроме того, пустырник нормализует давление, а некоторые рекомендуют настой или отвар пустырника для того, чтобы справиться с ночными кошмарами.

Ромашка