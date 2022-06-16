Раскрыт секрет ровных грядок и хорошего урожая осенью

Специалисты рассказали дачникам, как сделать грядки ровными, и что посеять, чтобы собрать самый богатый урожай осенью.

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Известно, что июньские посевы — это оптимальное время для дачников. В этом время уже прогревается земля, а посевы произрастают быстро.

Эксперты советуют прежде всего в июне посадить овощи. Это картофель, морковь, свекла, огурцы и горох. Эти растения требуют от 45 до 120 дней для того, чтобы дать урожай.

Также советуют посадить укроп и петрушку. Они быстро растут и к осени уже точно будут радовать вас вкусом и ароматом.

Эксперты не советуют сажать салат и пекинскую капусту до июля, они могут не взойти из-за перепадов температур.