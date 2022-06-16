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2 часа назад

Дачникам раскрыли секрет ровных грядок и хорошего урожая осенью

Вечерняя Москваиещё 1

Специалисты рассказали дачникам, как сделать грядки ровными, и что посеять, чтобы собрать самый богатый урожай осенью.

Раскрыт секрет ровных грядок и хорошего урожая осенью
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Известно, что июньские посевы — это оптимальное время для дачников. В этом время уже прогревается земля, а посевы произрастают быстро.

Эксперты советуют прежде всего в июне посадить овощи. Это картофель, морковь, свекла, огурцы и горох. Эти растения требуют от 45 до 120 дней для того, чтобы дать урожай.

Также советуют посадить укроп и петрушку. Они быстро растут и к осени уже точно будут радовать вас вкусом и ароматом.

Эксперты не советуют сажать салат и пекинскую капусту до июля, они могут не взойти из-за перепадов температур.

Для того чтобы сделать грядки ровными, можно применить простую упаковку из-под яиц. Проделывайте нижней частью углубления в земле под засев, тогда посевы будут ровными и аккуратными, сообщает Пятый канал.

Дом и сад,
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