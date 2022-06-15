Агроном предостерег от частого полива моркови

"В прохладное дождливое лето ее вообще поливать не нужно. Но если во время роста корнеплодов (в первой половине лета) жарко и засуха, поливы нужны. Но редкие – 1 раз в 2 недели. Норма расхода воды: 4–5 л на 1 кв. м",