Агроном предостерег от частого полива моркови

Морковь не любит частых поливов – из-за избытка влаги она вырастает водянистой и хуже хранится. Об этом агроном Алексей Володихин рассказал в своем Telegram-канале "Чудогрядка".
"В прохладное дождливое лето ее вообще поливать не нужно. Но если во время роста корнеплодов (в первой половине лета) жарко и засуха, поливы нужны. Но редкие – 1 раз в 2 недели. Норма расхода воды: 4–5 л на 1 кв. м",
- рассказал он.
По словам агронома, чаще поливать морковь не стоит, так как из-за избытка влаги корнеплод развивается неправильным образом. "Центральный корень начинает отмирать, образуются мелкие боковые корешки, в результате получается ветвистый уродец", - предупредил Алексей Володихин.