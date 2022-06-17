Как правильно ухаживать за овощами в начале лета

Июнь – время быстрого роста растений, а значит, дачные работы в самом разгаре. Месяц предстоит напряженный – посадка теплолюбивых растений, борьба с первыми вредителями и сорной травой, а также регулярные поливы. Это, казалось бы, несложное дело требует соблюдения определенных правил. Как правильно поливать овощные культуры, рассказывает доцент аграрного вуза Татьяна Орлова.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

– Начинающие садоводы должны знать, – говорит специалист, – что в первую очередь в поливе нуждаются растения, у которых корни расположены близко к поверхности почвы. Это укроп, редис, салат, затем капуста, лук, огурцы, перец, баклажаны, кабачки. И только потом – томаты, морковь, свекла.

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Ткани овощных растений содержат 80–95 % воды, Недостаток, как и избыток влаги в почве, тормозит рост растений. При этом плохо развиваются листья, ненормально проходят закладка и образование репродуктивных органов, что ведет к снижению урожая, ухудшению его качества.

Томаты

Предпочитают рыхлую влажную почву и сухой воздух. Летом помидоры поливают раз в 5–7 дней под корень, стараясь не замочить растения. Иначе они будут плохо опыляться, возрастет опасность развития грибковых инфекций, таких как бурая пятнистость, южный фитофтороз. Поливная норма для томатов – 20–30 л на 1 кв. м. В период массового созревания плодов эксперт обращает внимание на необходимость поддерживать умеренную влажность почвы, так как повышенная влага может снизить в плодах содержание сухих веществ, вызвать их растрескивание и загнивание.

Огурцы

Весьма требовательны к влаге. Она нужна растениям как в почве, так и в воздухе. Огурцы имеют слаборазвитые корни, которые расположены в поверхностном слое почвы, а он достаточно быстро подвергается иссушению. К тому же листьев у растения много, они испаряют значительное количество воды. При больших перепадах влажности почвы и редких поливах происходит сброс цветков и завязей. Кроме того, образуется много уродливых плодов, ухудшается их качество – огурцы становятся невкусными, горькими и быстро желтеют. Поливают огурцы 2–3 раза в неделю, по 20–30 л на 1 кв. м за полив.

Капуста

В жару надо поливать ежедневно и через день – в пасмурную погоду. Причем поливать обильно, по 3–5 л под каждый корень, особенно в период образования кочанов. В июне обильный полив особенно необходим ранним сортам. За 2–3 недели до уборки кочанов среднеспелых и поздних сортов белокочанной капусты полив прекращают.

Морковь

Считается относительно засухоустойчивой культурой среди овощей. От избытка влаги ботва моркови разрастается в ущерб развитию корнеплодов. Но от недостатка влаги корнеплоды грубеют, особенно сердцевина, и становятся невкусными. Поливные нормы для моркови колеблются от 15 до 30 л на 1 кв. м в зависимости от возраста растений.

Картофель

Потребность в воде изменяется в зависимости от фазы вегетации. В первую половину, до цветения, картофель поливают относительно нечасто, в пасмурную и влажную погоду – один раз в 15 дней, в жару – раз в неделю. Объем воды из расчета на один куст должен составлять 10–15 л. Самая ответственная фаза – во время цветения, и сразу после нее начинается процесс клубнеобразования. В это время картофель нуждается во влаге гораздо больше. Поэтому во время жаркой погоды воду дают раз в 5 дней, в прохладную – раз в 7–10 дней, и расход воды на один куст увеличивается до 20 л. Перед уборкой, когда у картофеля полегла ботва, поливы прекращают полностью. Картофель должен «одеться» в прочную кожуру, кроме того, влажные клубни проблематично выкапывать из земли. Поэтому перед сбором урожая земля должна быть сухой, при условии, что нет осадков.

Лук

Засухоустойчивая культура, его перо покрыто восковым налетом. Но это не говорит о том, что его не надо поливать вовсе. Как и картофель, лук в разные фазы роста поливают по разному. В первую половину весны (лук сажают в апреле) бывает достаточно естественных осадков и влажности почвы. Поэтому поливать его в это время и сразу после посадки, когда только начинает отрастать перо, необязательно.

Чуть позже, когда отрастание пера становится активным, лук поливают с таким расчетом, чтобы слой почвы увлажнить на глубину в 10 см, не больше. В начале формирования луковицы объем воды увеличивают так, чтобы почва увлажнялась на глубину 20–25 см. Лук выкапывают сухим, чтобы он хорошо оделся в свою многочисленную одежку.

Редис