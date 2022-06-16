Как правильно ухаживать за растущими овощами в июне

Садово-огородные хлопоты в самом разгаре. Дачники, вооружившись удобрениями и лейками, ведут неравный бой с вредителями и слишком сухой почвой. В страхе лишиться урожая иногда перегибают палку. Чрезмерное усердие приводит к печальным результатам. Поэтому так важно соблюдать во всем меру и прислушиваться к советам опытных земледельцев.

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Главная ошибка начинающего огородника – полив растений холодной водой, пишет aif.ru. Нужно усвоить, что у теплолюбивых культур, например, у огурца, кабачка, тыквы и патиссона, от этого происходит разрыв корневых волосков, что неминуемо приводит к появлению разных заболеваний.

Также не стоит удобрять свежей органикой лук, морковь, капусту и салат. Это вызовет лишь очень быстрый рост сорняков. Кроме того, не нужно использовать молочную сыворотку от фитофтороза. Данное заболевание развивается стремительно, когда на улице сыро и холодно. За ночь все томаты, к примеры, могут покрыться коричневыми пятнами. Тут даже современные препараты не справятся с этой напастью, а молочная сыворотка, как показывает практика, и вовсе бесполезна.

Обрезка деревьев и кустарников тоже под запретом в июне. Когда они зацвели, их обрезать нельзя. В противном случае вас ждет скудный урожай в этом сезоне из-за травмирования растений.

И не стоит сеять морковку и редис погуще. Это приводит к появлению деформированных, мелких и кривых корнеплодов. И еще из-за недостатка света они накапливают нитраты.