Варим повидло и осветляем волосы: как пригодится ревень

Сегодня мы чаще возвращаемся к проверенным рецептам здоровья и красоты — крапива и одуванчик ничего не стоят, а пользы принесут немало. Предлагаем присмотреться и к ревеню — растение семейства гречишных. Хозяйки редко обращают на него внимание, и очень зря.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Все еще не знаете, зачем употреблять в пищу ревень? Попробуем убедить вас в том, что это не просто вкусно, но еще и полезно. Весь июнь и даже начало июля считаются сезоном ревеня, поэтому самой время воспользоваться моментом. Это растение семейства гречишных обладает массой полезных свойств, хотя, конечно, надо помнить и о противопоказаниях. Ревень можно встретить повсеместно и можно перепутать с лопухом, уж очень похожи и у них листья. В пищу годятся только стебли, а вот от корневищ и листьев лучше держаться подальше, они не просто не съедобны, но и опасны. Сухие корневища пригодятся для ухода за волосами, но об этом ниже. Ревень обладает низкой калорийностью, поэтому следящим за фигурой можно не опасаться, однако кислоту черешков чаще всего нейтрализуют большим количеством сахара, и тут уж лучше проследить за пищевой ценностью полученного блюда.

Видео дня

Ревень богат витаминами группы В, витамином С, Р, Е и А, целым рядом органических кислот, пектинами и минеральными солями. Считается, что этот состав помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также является профилактикой новообразований. Ревень решает проблемы с пищеварением, поддерживает в сезон простудных заболеваний, тонизирует организм.

Растение содержит много железа и магния, которые помогают укрепить нервную систему и нормализуют сон. Показан ревень при заболевании костей, глаз и слизистых оболочек. Позитивно влияет на кожу.

Воздержаться от употребления ревеня стоит тем, кто страдает сахарным диабетом, холециститом, ревматизмом, мочекаменной болезнью, а также склонен к кровотечениям и диарее. Конечно, во всем нужна мера и лучше заранее проконсультироваться с лечащим врачом.

Отвары из ревеня широко применяются в уходе за волосами. А точнее — помогают обладательницам светлых шевелюр придать им желанный оттенок. Если вы не хотите использовать химические красители, а цвет волос оставляет желать лучшего, приготовьте настой на основе ревеня. Полученные средства могут придать волосам золотисто-русый и соломенной-желтый оттенки. Также есть шанс получить и пепельные. Тут вам придется поэкспериментировать с составом и его концентрацией.

Как осветлить волосы с помощью ревеня

Ревень и ромашка

Столовую ложку корневищ ревеня смешиваем с таким же количеством ромашки полевой (можно брать как свежее, так и сухое сырье). Заливаем смесь литром крутого кипятка и даем настоятся 30 минут. После мытья головы волосы нужно ополоснуть настоем и закутать голову в полотенце на 20-30 минут. Не смывать, высушить волосы. Можно провести такую процедуру несколько раз подряд.

Ревень и лимонный сок

Выжать сок из двух средних лимонов, поместить его в чашу блендера, добавив кожицу, мякоть и 30 граммов корневищ ревеня. Добавляем 2 столовые ложки яблочного уксуса, чайную ложку водки и тщательно перемешиваем. Доводим смесь до кипения и выключаем огонь. Полученный настой процедить и дать настояться. Затем разбавить смесь с водой в пропорции 1:1 и ополоснуть предварительно вымытые волосы.

Ревень и белое вино

Берем 250 граммов стеблей, корня и листьев ревеня (можно сушеных) и измельчаем. Добавляем 0,5 литра белого вина, ставим на огонь и доводим до кипения. Убавляем огонь и упариваем до половины. Охлаждаем отвар, процеживаем, и наносим на предварительно вымытые волосы.

Ну и главное, как можно использовать ревень, конечно, кухня! Из него варят варенья, кисели и компоты, делают потрясающие соусы к мясу, готовят вкусную сезонную выпечку и даже добавляют в свекольник и окрошку! Прекрасно сочетается ревень с клубникой, яблоками, персиками, грушами и имбирем.

Повидло из ревеня с бананом, имбирем и розмарином

Ингредиенты:

350 г очищенного ревеня 1 банан (120 г) 1 веточка розмарина Сок и цедра 1/2 лайма 1 см корня имбиря 150 г сахара (если планируете оставить повидло до зимы, увеличивайте количество сахара или добавляйте пектин)

Процесс приготовления: