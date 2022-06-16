Как смастерить бассейн на даче из подручных материалов

Окунуться в прохладную воду в жаркий день — настоящее наслаждение, но далеко не у всех рядом с дачным участком есть водоем, где можно поплавать. Исправить ситуацию можно, установив бассейн прямо в саду.

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Сейчас на рынке есть множество вариантов готовых конструкций: от простых надувных бассейнов, которые отлично подходят для детей, ведь они мягкие, неглубокие и безопасные, до массивных каркасных моделей, требующий специальной технической подготовки места и тщательного ухода.

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Но иногда бассейн можно смастерить и из подручных средств, без особых затрат.

Бассейн из шин

Большие шины для грузовых автомобилей могут послужить каркасом для небольшого дачного бассейна: их устанавливают друг на друга, а дно снаружи и внутри заливают бетоном для гидроизоляции. Такой вариант требует специального насоса для набора и слива воды, а также фильтра, который очистит сооружение.

К плюсам бассейна из шин можно отнести экономичность — материал готов, его не нужно дополнять. Кроме того, каркас можно легко задекорировать, чтобы он гармонично смотрелся в саду, а плотная резина позволит водоему прослужить долгие годы.

Однако этот вариант скорее напоминает летнюю ванную: взрослый поплавать в нем точно не сможет, только окунуться и посидеть в жару. Еще один минус — специфический запах резины иногда сохраняется на два-три сезона.

Бассейн из поддонов

Деревянные поддоны давно стали любимым материалом для дачной мебели, из них можно смастерить и борта бассейна. Для сооружения средних размеров потребуется девять паллетов, в таком бассейне комфортно смогут разместиться 5—6 человек.

К плюсам такого бассейна относится его глубина и вместительность, чтобы детям было веселее, можно установить лестницу, по которой они будут подниматься, и небольшую горку в воду. Еще одно преимущество — любую из секций легко заменить, если она придет в негодность, а дерево — экологичный материал, который не вызовет аллергии.

Однако и минусов у бассейна из паллетов достаточно:

Его борта надо укреплять специальными стяжками;

Каркас нужно укрепить облицовочным материалом;

Паллеты периодически должны обрабатываться противогрибковыми средствами.

Из пластиковых бутылок

Любимый дачный материал можно использовать и в строительстве бассейна, для этого бутылки собираются, как конструктор, и заливаются бетоном. Пластик отлично служит долгие годы, а выбрать форму и размер водоема можно по желанию. Такой бассейн не требует особого ухода и прекрасно держит воду.

Однако каркас для водоема из бутылок потребует мастерства: необходимо уметь работать с бетоном, завести на участок достаточно песка, а потом несколько дней, а то и неделю, ждать, когда цементный раствор полностью застынет.

Из контейнера

Пожалуй, этот вариант больше всего напоминает настоящий глубокий бассейн, в котором поплавать смогут даже взрослые. В транспортных компаниях часто продаются контейнеры, отслужившие свой срок. Их длина составляет около шести метров, а глубина такого водоема может достигать двух с половиной метров.

Он прослужит долгие годы, не потребует сложного ухода и легок в монтаже и перевозке. Коммуникации к такому бассейну подключить несложно, а при желании его легко разобрать и увезти на новое место.