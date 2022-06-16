Названа оптимальная частота смены постельного белья

Эксперт по сну Малик Карман из Eachnight Mattresses объяснил влияние чистого постельного белья на качество отдыха и назвал оптимальную частоту его смены. Его слова передает издание The Sun.

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Специалист отметил, что грязные подушки и простыни могут привести к появлению прыщей или аллергии. А это, в свою очередь, не самым лучшим образом влияет на качество сна. Он уточнил, что очень важно регулярно менять постельное белье. Простыни и наволочки, по его мнению, нужно стирать раз в неделю.

Отжим в стиральной машине поможет избавиться от аллергенов, которые скапливаются на ткани, отметил он. Сами подушки Карман рекомендует стирать каждые четыре-шесть месяцев. При этом он рекомендует дважды проверить бирку, чтобы убедиться, что их действительно можно стирать. Наматрасник, по его мнению, достаточно стирать каждые пару месяцев.

«Правило заключается в том, что подушки, которые можно взбить, также можно стирать в стиральной машине. Например, пуховые или подушки с наполнителем из измельченного поролона. Подушки впитывают наш пот и кожные жиры, как губка, поэтому сон на грязном постельном белье действительно может повлиять на здоровье», — рассказал Карман the NottinghamshireLive.

Эксперт также уточнил, что, если для одних людей последствия сна на грязной подушке будут незначительными, вроде появления прыщей на лице или неприятного запаха, то у аллергиков могут усилиться симптомы, которые существенно повлияют на качество их жизни.

Опрос, проведенный Национальным фондом сна, показал, что 71 процент людей лучше спит ночью на чистых простынях со свежим ароматом.