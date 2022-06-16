Как отмыть кроссовки дома: простые способы очистить подошву и ткань

Если раньше кроссовки считались исключительно спортивной обувью и носили их с соответствующей одеждой, редкие смельчаки отваживались сочетать их с джинсами, то сейчас в такой обуви можно и в пир, и в мир. Кроссовки стали разными: не только для спорта, но и для жизни, главное в которой — комфорт. Носить их можно решительно со всем, но нужно следить за их чистотой, особенно если они белые. «Рамблер» рассказывает, как легко и быстро отмыть белые кроссовки в домашних условиях.

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Почистить подошву и ткань можно разными способами, причем для большинства из них все необходимые средства окажутся под рукой. Нужно лишь выбрать тот, который вам покажется самым подходящим.

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С чего начать

Прежде чем приступать к чистке кроссовок, сделайте следующее:

расшнуруйте кроссовки, вытащите стельки, если они не приклеены, отчистите кроссовки с помощью сухой щетки от пыли и присохшей грязи.

Сразу постирайте шнурки и стельки, если они выполнены из ткани. Кожаные стельки стирать нельзя, от воды они моментально потеряют форму и станут жесткими, когда высохнут. А лучше и вовсе заменить стельки на новые, они продаются в супермаркетах и магазинах с мелочами для дома.

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Зубная паста

Зубная паста есть в каждом доме, но с ее помощью можно чистить не только зубы. Многие используют зубную пасту для чистки украшений из золота и серебра, но также она отлично подойдет для того, чтобы почистить белые кроссовки. Возьмите старую зубную щетку, выдавите небольшое количество пасты и почистите кроссовки мягкими круговыми движениями, начиная с верхней части и постепенно продвигаясь к подошве. Если хотите усилить чистящий эффект, щетку можно немного намылить хозяйственным мылом. После чистки удалите зубную пасту влажной губкой. Если грязь кое-где осталась, еще раз нанесите пасту на загрязненные места и оставьте на некоторое время, чтобы средство подействовало, а затем смойте влажной губкой.

Мицеллярная вода

Если зубную пасту использовать не хочется, а старые щетки вы не храните и сразу же выбрасываете, для чистки белых кроссовок можно попробовать другое средство, которое, наверняка, есть в вашей ванной — это мицеллярная вода. Она подходит не только для снятия макияжа. С таким же успехом мицеллярка поможет смыть пятна краски, чая, кофе, вина или крови с одежды и обуви, в том числе и белых кроссовок. Возьмите ватный диск, смочите его мицеллярной водой и аккуратно протрите загрязненные места. Затем смойте средство. Кстати, вы же помните, что любую мицеллярную воду нужно смывать с лица, даже если на флаконе написано, что этого можно не делать.

Сода

Сода вновь становится популярной, и если когда-то пачка соды хранилась годами и даже десятилетиями, то сейчас этому средству находится все больше применений. Ей можно чистить буквально все — раковины, плиты, пол, подоконники и, конечно же, белые кроссовки. Положите пару ложек соды на блюдечко, добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Нанесите средство на загрязнения с помощью зубной щетки или губки, оставьте, чтобы успело подействовать, а после этого смойте.

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Крахмал и молоко

Из картофельного крахмала и молока можно приготовить пасту, которая поможет удалить грязь, если она въелась в заломы на кроссовках. Возьмите две столовые ложки картофельного крахмала, добавляйте понемногу молоко, пока не получите пасту. Нанесите пасту на проблемные места, дайте высохнуть, а затем уберите остатки губкой.

Лимонный сок

Лимонная кислота, содержащаяся в соке, работает как отбеливатель. Для белых кроссовок это средство точно подойдет, но для начала проверьте на незаметном участке, как лимонный сок взаимодействует с тканью, из которой изготовлены кроссовки. Если эксперимент прошел отлично, приготовьте пасту о следующему рецепту:

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,

2 две столовые ложки стирального порошка,

1 столовая ложка перекиси водорода,

1 чайная ложка соды.

Чистящую пасту нанесите на кроссовки, оставьте на 10 минут, после чего смойте. Кстати, совершенно необязательно бежать в магазин за свежим лимоном, его спокойно можно заменить столовым уксусом (именно уксусом, не эссенцией, внимательно читайте надпись на бутылке) или лимонной кислотой. Уксуса также возьмите две столовые ложки, а лимонной кислоты можно добавить меньше — одной чайной ложки хватит.

Стиральная машинка

Кроссовки из ткани можно постирать с жидким средством для стирки. Но предварительно стоит выяснить, можно ли стирать именно ваши кроссовки. Обычно такая информация указана на ярлыке, который пришит к язычку с внутренней стороны. Перед стиркой кроссовки нужно замочить в воде с жидким кислородным отбеливателем или жидким средством для стирки. Порошки не подходят, так как могут оставлять разводы и забиваться в ткань. Затем положите каждый кроссовок в отдельный тканевый мешок для стирки и запустите стиральную машинку, если специальной программы для обуви нет, выберите деликатный режим или ручную стирку и выставьте температуру не больше 30 градусов, также отключите отжим и сушку, иначе кроссовки расклеятся.

Финишная прямая

Кроссовки нужно не только отмыть, но и правильно высушить. Алгоритм действий такой:

Протрите кроссовки изнутри ватным диском или салфеткой, смоченной уксусом или перекисью водорода. Набейте кроссовки бумагой, она впитает лишнюю влагу и поможет сохранить форму. Оставьте сушиться в проветриваемом месте, но вдали от батарей, обогревателей и даже солнечных лучей. После высыхания удалите бумагу, верните на место стельки и вденьте шнурки.