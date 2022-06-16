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2 часа назад

Как ухаживать за мебелью из Икеа, чтобы она служила долго

Мария Каткова

15 июня шведская компания Икеа заявила, что уходит из России и продает свой бизнес. Многие люди были поклонниками марки, и теперь не представляют, чем заменить шведскую мебель. Однако можно сделать так, чтобы она прослужила максимально долго, и для этого нужен тщательный уход. В материале “Рамблера” — о том, как ухаживать за мебелью из Икеа так, чтобы она служила долго.

Как ухаживать за мебелью из Икеа, чтобы она служила долго
Фото: unsplashunsplash

Запретные средства

При очистке мебели многие пользуются специальными средствами, но есть и те, кто уверен, что подойдет любое чистящее средство. Это не так. Чтобы мебель не набухала, стоит отказаться от средств, в составе которых есть вода, сода и уксус, а также не стоит использовать чистящие средства для стекол и зеркал. Так вы просто испортите мебель, и она не будет подлежать ремонту.

Как быть со сложными пятнами

Если у вас есть светлый текстиль, то он наверняка быстро загрязняется, что доставляет вам немало неудобств. Существует много специализированных средств, которые помогают удалять пятна с белой мебели. Что касается текстиля, можно использовать стиральные порошки. С других материалов пятна лучше удалять специализированными средствами. Существует одно общее правило: перед тем, как начать оттирать пятно н видном месте, попробуйте то, как средство будет вести себя с материалом. Лучше делать это с самой неприметной стороны, так как мебель может быть непредсказуема.

Что делать с кухней

На кухне нельзя проводить влажную уборку, так как она может испортить фасады. Также не стоит пользоваться жесткими щетками и меламиновыми губками, если у вашего гарнитура глянцевые фасады — эти инструменты могут убрать блеск. Также в бытовой химии для кухни не должно быть этих составляющих: спирта, хлора, ацетона, аммиака и скипидара.

Можно проводить уборку тряпками из микрофибры, жидкостью для мытья посуды и хозяйственным мылом, а также протирать гарнитур влажными салфетками без содержания спирта.

Дом и сад,Ikea,
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