Эксперт посоветовал не красить дома при ярком солнечном свете

Заниматься покраской частного дома при ярком солнечном свете не рекомендуется во избежание погрешностей в покрытии. Об этом рассказал изданию Express Джек Ридинг, эксперт из компании Emperor Paint.

По его словам, чтобы дом не оказался окрашенным неравномерно, нужно также красить в одном направлении. Эксперт также отметил, что перед покраской стены дома нужно тщательно отчистить от пыли и органических загрязнений. Он посоветовал не пренебрегать и противогрибковым покрытием, которое в будущем защитит дом от появления плесени на стенах.