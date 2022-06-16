Эксперт посоветовал не красить дома при ярком солнечном свете

Заниматься покраской частного дома при ярком солнечном свете не рекомендуется во избежание погрешностей в покрытии. Об этом рассказал изданию Express Джек Ридинг, эксперт из компании Emperor Paint.
"Постарайтесь избегать окрашивания при прямом солнечном свете, поскольку краска будет высыхать слишком быстро, и покрытие будет неаккуратным",
- объяснил Ридинг.
По его словам, чтобы дом не оказался окрашенным неравномерно, нужно также красить в одном направлении. Эксперт также отметил, что перед покраской стены дома нужно тщательно отчистить от пыли и органических загрязнений. Он посоветовал не пренебрегать и противогрибковым покрытием, которое в будущем защитит дом от появления плесени на стенах.
"Если же вы красите стену, которая уже была окрашена, можно просто очистить поверхность и покрасить сверху",
- добавил Ридинг.