Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
2 часа назад

Британцам посоветовали не красить дома при ярком солнечном свете

Газета.Ru

Заниматься покраской частного дома при ярком солнечном свете не рекомендуется во избежание погрешностей в покрытии. Об этом рассказал изданию Express Джек Ридинг, эксперт из компании Emperor Paint.

Эксперт посоветовал не красить дома при ярком солнечном свете
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Постарайтесь избегать окрашивания при прямом солнечном свете, поскольку краска будет высыхать слишком быстро, и покрытие будет неаккуратным",

- объяснил Ридинг.

По его словам, чтобы дом не оказался окрашенным неравномерно, нужно также красить в одном направлении. Эксперт также отметил, что перед покраской стены дома нужно тщательно отчистить от пыли и органических загрязнений. Он посоветовал не пренебрегать и противогрибковым покрытием, которое в будущем защитит дом от появления плесени на стенах.

"Если же вы красите стену, которая уже была окрашена, можно просто очистить поверхность и покрасить сверху",

- добавил Ридинг.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители