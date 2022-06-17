Плодовые «карлики»: какие деревья стоит выбрать для участка

Не все планируют украшать свой участок кустарниками или же огромными клумбами с пышными цветами. Кому-то достаточно нескольких раскидистых деревьев и аккуратного газона. Однако не все деревья смогут вписаться в реалии конкретного участка, для которого вы и подбираете растение. Мы подскажем, на какие виды деревьев стоит обратить внимание, а также какие моменты важно учитывать перед тем, как поехать за молодым деревцем.

Плодовые деревья

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Оптимальным вариантом для дачного участка будут плодовые деревья. Сегодня огромной популярностью пользуются небольшие сорта — «карлики». Они прекрасно впишутся в общий ландшафт, если у вас нед высоких деревьев на участке и вы делаете акцент на цветах и живой изгороди. Выбирайте зимостойкие сорта плодовых деревьев, чтобы растение не погибло во время сильного минуса. Чаще всего предпочтение отдают карликовой яблоне, которая имеет массу преимуществ перед классической яблоней — вам не придется прилагать множество усилий при уходе за небольшим деревом, в отличие от обычной яблони, которая может вырасти в высоту до 4,5 метров.

Каштан

Неплохой вариант, если вы не живете в климатической зоне с суровой зимой. В отличие от южных деревьев, вроде груш и персиков, каштан может продержаться почти до 25 градусов. В любом случае стоит проверить в энциклопедии, возможно ли высадить дерево в вашем регионе, и сделать это нужно еще до того как вы купите молодое дерево. Однако если вы не планируете высаживать дерево для сбора плодов и просто хотите симпатичный вид, каштан будет неплохим решением, даже если вы проживаете не в самом южном регионе.

Дерево из леса? Ни за что!