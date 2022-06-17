3 суперсредства для победы над колорадским жуком

Миллионы семей в России выращивают картофель на приусадебных участках и дачах. Колорадский жук – настоящий бич картофельных плантаций, обладающий неуемным аппетитом и способностью вырабатывать иммунитет к средствам борьбы. Очень важно не упустить момент и вовремя обработать картофельные посадки против жука. Специалисты предлагают три различных варианта.

Первый – использовать химические препараты. Это не очень экологично и не всегда эффективно, так как жуки быстро мутируют и приспосабливаются к новым средствам. Если вы решили использовать такой метод борьбы с вредителями, необходимо строго следовать инструкции и проводить обработку в сухую безветренную погоду в вечернее время. Не забывайте о защите органов дыхания и кожи.

Более современные огородные технологии предлагают биологические препараты. Они имеют короткое время ожидания и не задерживаются в земле. Правда, они могут быть губительны для пчел. Опытные садоводы говорят, что обработку нужно начинать, когда жуки появились на 10% кустов.

Среди препаратов предпочтительнее использовать средства на основе фитоверма. Их разводят водой (10 мл 0,2% средства на ведро), добавляют купленное в магазине прилипающее вещество и обильно опрыскивают кусты. Эффекта хватит на 3-4 недели.

Наиболее предпочтительным является народный способ. Предлагается на 2 л воды взять 25 мл дегтярного мыла и 25 мл березового дегтя, хорошо перемешать и опрыскать этой смесью картофель после захода солнца. Мокрые кусты посыпают мелкой древесной золой. Рекомендуется повторять эту обработку раз в 15-20 дней. Такой состав точно не навредит огороду и должен справиться с жуками.