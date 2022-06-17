Россиянам назвали пять альтернатив уходящей IKEA

IKEA объявила об уходе из России и продаже своих фабрик. Эксперты сообщили, с какими проблемами из-за этого столкнутся дизайнеры, и можно ли найти похожую мебель.
«Подбор подходящих друг к другу элементов интерьера может потребовать больше времени, что негативно скажется на сроках ремонта», – отметила арт-директор студии дизайна Александра Кудрявцева.
По словам эксперта, дизайнерам понадобится примерно полгода, чтобы изучить ассортимент других мебельных компаний. В России заменить IKEA смогут «Леруа Мерлен», «Максидом», Castorama, OBI и Hoff, считает Кудрявцева. Руководитель студии дизайнов интерьера MB DS Мария Боровская считает, что уход шведского производителя повлияет на цены: услуги дизайнеров могут подорожать на 20-30 %, пишет РИА «Новости».