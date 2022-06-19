Секреты домохозяйки: как реже вытирать пыль

Скопления пыли могут вывести из себя даже терпеливую хозяйку. Порой уже спустя сутки после тщательной уборки пыль вновь оседает на всех поверхностях в доме. Подробнее о том, как сократить ее количество и не тратить уйму времени на уборку – в материале "Рамблера".

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Позаботьтесь о питомцах

Шерсть домашних животных собирает много пыли и мелкого мусора, который в итоге разлетается по дому. Регулярно расчесывайте любимца и не пренебрегайте купанием.

Не открывайте окна нараспашку

Окна вообще стоит приоткрывать только в целях проветривания. В ветреные дни с улицы может залететь слишком много пыли. Чтобы сократить ее количество, используйте москитные сетки – они сдерживают грязь.

Выбирайте закрытые шкафы

Именно на открытых полках и стеллажах скапливается огромное количество пыли, которая моментально бросается в глаза. Чтобы не протирать ее ежедневно, замените подобную мебель на закрытые шкафы.

Купите увлажнитель воздуха

Это приспособление полезно для самочувствие и состояния кожи, а еще помогает в борьбе с пылью. Увлажнитель борется со статическим электричеством и тем самым не дает пыли летать по всему помещению и оседать на мебели. Идеально, если уровень влажности в доме будет сохраняться на отметке 30-50%.

Избавьтесь от ковров