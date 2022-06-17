Блогер рассказала, как отпугнуть комаров с помощью мыла

Для того, чтобы отпугнуть насекомых от участка загородного дома достаточно натереть кусок мыла. Об этом пишет Express.
Автор блога BrunchwithBabs, также известная как Babs, поделилась необычным приемом, который не даст надоедливым насекомым мешать на прогулках вечерами. Оградить участок и дом от большого количества насекомых поможет мыло. Блогер предлагает взять обычную терку и на ней растереть цельный кусок мыла. Получившуюся стружку следует разложить в тарелки и расставить по всему участку и дому.
Резкий ароматический запах отпугнет насекомых и при этом не будет вредить здоровью окружающих. Также уточняется, что не следует разбрасывать куски мыла по участку. После использования их лучше отправить в помойку и на переработку. Средство гигиены неэкологично и может навредить растениям и деревьям.
Поклонники блогера предлагают альтернативы использования мыла. Они утверждают, что можно взять кусок мыла или его небольшие кусочки и поместить в сетчатые или нейлоновые мешочки.