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30 минут назад

Блогер рассказала, как отпугнуть комаров с помощью мыла

Газета.Ru

Для того, чтобы отпугнуть насекомых от участка загородного дома достаточно натереть кусок мыла. Об этом пишет Express.

Блогер рассказала, как отпугнуть комаров с помощью мыла
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автор блога BrunchwithBabs, также известная как Babs, поделилась необычным приемом, который не даст надоедливым насекомым мешать на прогулках вечерами. Оградить участок и дом от большого количества насекомых поможет мыло. Блогер предлагает взять обычную терку и на ней растереть цельный кусок мыла. Получившуюся стружку следует разложить в тарелки и расставить по всему участку и дому.

Резкий ароматический запах отпугнет насекомых и при этом не будет вредить здоровью окружающих. Также уточняется, что не следует разбрасывать куски мыла по участку. После использования их лучше отправить в помойку и на переработку. Средство гигиены неэкологично и может навредить растениям и деревьям.

Поклонники блогера предлагают альтернативы использования мыла. Они утверждают, что можно взять кусок мыла или его небольшие кусочки и поместить в сетчатые или нейлоновые мешочки.

Дом и сад,
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