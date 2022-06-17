Блогер рассказала, как отпугнуть комаров с помощью мыла

Для того, чтобы отпугнуть насекомых от участка загородного дома достаточно натереть кусок мыла. Об этом пишет Express.

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Автор блога BrunchwithBabs, также известная как Babs, поделилась необычным приемом, который не даст надоедливым насекомым мешать на прогулках вечерами. Оградить участок и дом от большого количества насекомых поможет мыло. Блогер предлагает взять обычную терку и на ней растереть цельный кусок мыла. Получившуюся стружку следует разложить в тарелки и расставить по всему участку и дому.

Резкий ароматический запах отпугнет насекомых и при этом не будет вредить здоровью окружающих. Также уточняется, что не следует разбрасывать куски мыла по участку. После использования их лучше отправить в помойку и на переработку. Средство гигиены неэкологично и может навредить растениям и деревьям.