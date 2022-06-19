5 самых ароматных вечерних цветов

Посадите эти пять растений и вам не понадобятся свечи с искусственными благовониями, чтобы ощутить прелесть райского летнего вечера. Разместите живые ароматизаторы на клумбах и в контейнерах рядом с верандой, около дверей и окон, создавая симфонию запахов.

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Вечерние примулы

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Хотя примулу вечернюю обычно путают с настоящими первоцветами, это цветущее растение, принадлежащее к семейству растений Onagraceae, испускает яркий аромат для привлечения ночных насекомых.

Хохлатая белая вечерняя примула представляет собой двулетник, который быстро раскрывается в сумерках или в пасмурные дни. Цветы от белого до розового оттенка обильны с весны до осени. Желтая примула, соответственно названию, раскрывает солнечные лепестки, в основном, ориентируясь на шмелей.

Обе разновидности довольно неприхотливы и переносят бедные почвы, их сажают даже в каменистых альпинариях и в качестве покровного растения для борьбы с сорняками. Особенно эффектно они смотрятся с папоротником.

В садовых центрах предлагается рассады примулы, при покупке берите здоровые растения с нераспустившими бутонами. При выращивании из семян осенью заготавливают почвосмесь из равных частей верхнего слоя почвы, песка и торфяного мха. Зимой высеивают семена на рассаду, весной на стадии третьего листа переносят в сад. При зимовке примула нуждается в укрытии от холодов, например, толстым слоем мульчи, контейнерные примулы заносят в прохладное помещение.

Гардения

Одного контейнера с гарденией будет достаточно, чтобы превратить веранду в витрину с эксклюзивной парфюмерией. Гардении с их опьяняюще сладким ароматом – интересное хобби для цветоводов прохладного климата, где редко встретишь этот цветущий кустарник в саду.

Тем не менее, при правильном уходе у вас получится успешно выращивать гардении на открытом воздухе в летнее время. Не стоит бояться неудачи. Гардения - один из самых легко укореняемых кустарников. Просто отрежьте верхушку ветки в середине лета, сорвите все цветы и несколько нижних листьев и воткните в бутылку с водой. Корни будут видны уже через несколько дней, а черенок можно будет посадить в течение месяца. Таким образом, вы наладите производство живых ароматов год за годом.

При покупке саженцев гардении в садовом центре их высаживают весной в большие горшки в кислую (рН 5,0-6,5), богатую гумусом почву с хорошим дренажом.

Гардении не любят конкуренции, поэтому убедитесь, что у корней есть место для разрастания, после посадки старайтесь не тревожить корни и соблюдайте полив. Не позволяйте земле в горшках полностью высохнуть, иначе растение сбросит бутоны.

Подкармливают горшечные гардении весной и в середине лета удобрениями для кислолюбивых растений, следуя инструкциям на этикетке.

К концу цветения молочно-белые цветы приобретут коричневый оттенок. Это не означает смерть гардении, просто она отцвела.

Растение можно обрезать сразу после цветения, но не позже августа, иначе вы удалите уже формирующиеся бутоны. Обрезка должна быть минимальной.

можете уменьшить цветение в следующем году, удалив уже формирующиеся бутоны. Если гардении растут в правильных условиях, обрезка должна быть минимальной. Гардении хорошо переносят зимовку в помещении и, поближе познакомившись с этим растением, вы не захотите от него отказаться.

Азиатская лилия Каса Бланка

Эту азиатскую лилию следует сажать весной или осенью, и она зацветет в августе и сентябре. Хорошо смотрится при посадке группами по три-пять растений и счастлива в контейнере. Каса Бланка представляет собой большой белый цветок, источающий сладкий аромат.

Принципы ухода: корни должны храниться в прохладе, на солнце или в полутени, регулярный полив.

Гелиотроп

Королем живых ночных ароматов традиционно считается гелиотроп обыкновенный - летний однолетник, цветущий пурпурными, голубыми, фиалковыми и белыми цветами.

Современные садовые гелиотропы своими шапочками похожи на гортензию, большинство из них хорошо растут как на клумбе, так и контейнерах. Аромат описывается как «вишня-миндаль-ваниль».

Выращивают рассадой дома за 12 недель до окончания весенних заморозков либо покупают саженцы.

Наилучший способ размножения. Ближе к концу лета срезать кончики стеблей с существующих растений, чтобы укоренить их на следующий год. Это отличный способ клонировать любимое растение и дать ему возможность окрепнуть перед посадкой следующей весной.

Жасмин

Род Jasminum включает около 200 видов широколиственных вечнозеленых растений и кустарников. Из всего многообразия этих быстрорастущих есть сорта, наиболее ярко пахнущие вечером, например, обыкновенный белый жасмин или итальянский жасмин. При этом, некоторые жасмины вообще не имеют аромата, так что заранее поищите пахучие сорта.

Самый популярный в садовом цветоводстве обыкновенный жасмин растет быстро, и вы можете ожидать, что в конечном итоге он достигнет 3-5 метров в высоту при расположении на солнечном месте.

У здорового саженца жасмина обыкновенного уже есть сильная корневая система, а процесс посадки довольно прост: выкопайте яму, достаточно глубокую, чтобы покрыть все корни, поместите растение в яму, заполните ее землей, а затем аккуратно полейте.