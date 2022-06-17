Как спасти цветы от жары с помощью газировки

Эксперты предлагают заранее готовить специфическую подкормку для цветов. Об этом пишет Express.

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Флористы поделились лайфхаком по приготовлению газированных напитков, которые помогут надолго сохранить срезанные цветы свежими в жару. Газированные напитки, такие как лимонад, идеальны, так как в их составе есть большое количество сахара. Для приготовления подкормки следует добавить к фильтрованной воде около четверти чашки газировки и лишь потом вместе заливать в вазу с цветами.

Отмечается, что для свежести цветов важен и размер вазы. Слишком большие или слишком маленькие сосуды для цветов могут привести к более быстрому увяданию. Вазу также необходимо вымыть водой с мылом перед тем, как поставить в нее растения. Бактерии могут размножаться в вазах, тем самым влияя на цветы.