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1 час назад

Флористы объяснили, как спасти цветы от жары с помощью газировки

Газета.Ru

Эксперты предлагают заранее готовить специфическую подкормку для цветов. Об этом пишет Express.

Как спасти цветы от жары с помощью газировки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Флористы поделились лайфхаком по приготовлению газированных напитков, которые помогут надолго сохранить срезанные цветы свежими в жару. Газированные напитки, такие как лимонад, идеальны, так как в их составе есть большое количество сахара. Для приготовления подкормки следует добавить к фильтрованной воде около четверти чашки газировки и лишь потом вместе заливать в вазу с цветами.

Отмечается, что для свежести цветов важен и размер вазы. Слишком большие или слишком маленькие сосуды для цветов могут привести к более быстрому увяданию. Вазу также необходимо вымыть водой с мылом перед тем, как поставить в нее растения. Бактерии могут размножаться в вазах, тем самым влияя на цветы.

Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Срезанные цветы могут обезвоживаться, поэтому лучше не ставить их на подоконники, где много солнечного света.

Дом и сад,
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