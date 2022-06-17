Как правильно собирать семена в домашних условиях, хранить и заготавливать

Все знают, что можно, но не многие рискуют собирать свои семена. На самом деле сложного в этом ничего нет, нужно лишь учитывать некоторые нюансы, о которых рассказывает «Рамблер», и тогда вас непременно ждет успех в таком увлекательнейшем занятии, как цветоводство и огородничество.

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Какие бывают растения

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В первую очередь надо понять, что за растение перед вами. Оно может быть сортовым или гибридным. Сортовые растения отлично подходят для сбора семян, а вот гибридные, как правило, не сохраняют своих качеств, что из них получится на следующий год, предсказать сложно. Однако, если душа требует экспериментов, то кто же вам запретит. На самом деле могут получиться очень любопытные результаты. Но, наверное, не стоит под такие эксперименты отводить весь участок, если кроме развлечения, есть цель собрать урожай.

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Если растение сортовое, то оно годится для того, чтобы собирать с него семена. Но здесь есть нюанс. Проблем не возникнет, если растение самоопыляющееся. С такими семенами на следующий год вы получите точно такое же растение, которое было в этом. А урожайность его будет зависеть от погодных условий, агротехники и других факторов, никак не связанных со способом получения семян.

Перекрестно опыляющие растения могут давать непредсказуемое потомство, которое может сочетать в себе признаки разных сортов. Так, например, огурцы, дыни, арбузы, кабачки, патиссоны и тыквы опыляются насекомыми, и если рядом располагаются несколько сортов, то с высокой долей вероятности на следующий год из семян вы получите новое растение неопределенного сорта. Поэтому огурцы лучше сажать гибридные и не думать о самостоятельном воспроизводстве семян.

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Кстати, кабачки, патиссоны и тыквы опыляются между собой, а значит могут давать потомство, сочетающее признаки разных растений. Редька и редис также могут переопыляться, поэтому, если хотите собрать с них семена, разнесите это мероприятие на разные годы. В один год собираете семена с редьки, в другой год — с редиски.

Семена каких овощей можно собирать самостоятельно

Томаты

Томаты относятся к самоопыляемым растениям, это значит, что из семян, которые вы соберете в этом году, в следующем году получится растение с точно такими же признаками. Выберите самые симпатичные и спелые плоды, которые вам нравятся по форме и цвету. Оставьте на пару дней в теплом месте, чтобы они дозрели. Затем разрежьте, но не вдоль, как на салат, а поперек, так вы увидите все семена, которые можно легко собрать чайной ложкой. Еще сутки нужно дать семенам, чтобы мякоть вместе с ними перебродила. После этого промойте под краном, для этого лучше взять мелкое сито, и просушите на плоской тарелке.

Бобовые

Горох, фасоль, соя тоже самоопыляются и дают прекрасное потомство на следующий год. Соберите зрелые стручки, раскройте створки, извлеките семена, просушите в течение недели в темном месте, а после этого уберите на хранение.

Зелень

Самые популярные травы — укроп, петрушка и кинза — могут переопыляться, но различия по факту настолько незначительны, что ими можно пренебречь. Спокойно собираем семена с зонтиков, сушим неделю и убираем на хранение.

Морковь

Морковь относится к перекрестно опыляемым растениям. Но выход есть! Цветет и дает семена морковь только на второй год, это значит, что на еду вы можете посадить морковь разных сортов, а на выращивание семян отложить несколько самых хороших корнеплодов одного сорта, которые вы посадите следующей весной. Если собирать семена с одного сорта в год, то никакое переопыление не грозит и морковь сохранит свои сортовые качества.

Свекла

Как и морковь, свекла цветет и дает семена на второй год. Если вы выращиваете несколько сортов свеклы, собирайте семена с разных сортов в разные годы. После того, как семена созреют, обрезаете соцветия, снимаете семена, сушите примерно неделю и убираете на хранение.

Капуста

Чтобы собрать семена капусты, самый красивый кочан нужно беречь всю зиму, а весной посадить в землю. Он даст побеги и зацветет. И хотя капусту опыляют пчелы, скорее всего, вряд ли кто-то поблизости будет выращивать ее на семена, так что смело можно продолжать. Единственный момент — не стоит в один год сажать на семена капусту разных сортов, они отлично опыляются между собой, результат может вас сильно удивить, когда вы решите посадить такие семена.

С каких цветов можно собирать семена

Цветы также могут быть перекрестно и самоопыляемыми. Если вы готовы получить растения с неожиданным внешним видом, то можно сажать рядом все, что захочется, лишь бы было красиво. Для тех, кто озабочен чистотой сорта, придуманы некоторые правила.

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Например, не сажать рядом перекрестно опыляемые растения и собирать семена только одного сорта в один год. Так, легко переопыляются между собой агератум, львиный зев, гелихризум, бархатцы, гвоздика, календула, настурция. А вот однолетние астры, душистый горошек и левкой относятся к самоопыляемым, поэтому их можно высаживать, как угодно.

Когда нужно собирать семена цветов

Здесь все зависит от самого растения. Одномоментно собирают семена у растений, которые развиваются достаточно дружно. К таким относятся:

гипсофила,

лобулярия,

лобелия,

нигелла,

львиный зев,

флокс друммонда,

иберис,

василек,

годеция,

кларкия,

льнянка,

немезия,

шизантус,

гвоздика,

незабудка.

В несколько этапов приходится собирать семена у тех растений, которые цветут и созревают с разной скоростью на протяжении всего периода вегетации. Это:

георгины,

астры,

бархатцы,

гелихризумы,

настурция,

виола,

маргаритки,

душистый горошек.

Как правильно собирать семена

Для сбора семян нужно выбрать сухой солнечный день. Идеально — вторая половина дня, когда точно высохнет утренняя роса. Срежьте нужные вам побеги с созревшими или почти созревшими семенами, занесите в помещение. Снимите семена, разложите их по разным бумажным пакетам или подносам и оставьте просушиться, периодически их ворошите.

Как нужно хранить семена

Просушенные семена нужно отделить от всякого мусора любым удобным способом: переберите руками, просейте через решето или сито, провейте на ветру, если семена достаточно тяжелые. После этого подготовьте бумажные пакеты или коробочки, на каждом напишите сорт растения и дату сбора. Храните семена в сухом темном месте.