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1 час назад

Как правильно ухаживать за кактусами в летнее время года

Крестьянская жизнь

Кактусы относятся к самым неприхотливым жителям подоконника. Однако за их состоянием тоже необходимо следить, чтобы они не только росли, но и активно цвели. Опытные любители суккулентов советуют не забывать об уходе за колючими растениями.

Как правильно ухаживать за кактусами в летнее время года
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Уход за кактусами в июне и июле

В эти месяцы можно ждать цветения от многих видов кактусов. Но для активного цветения следует создавать необходимые условия.

Кактусы нужно беречь от попадания прямых солнечных лучей. Поливать растение лучше подогретой на воздухе водой.

В июне и июле можно проводить прививки и черенкование, также возможны посевы. Кактусы можно опылять для получения в дальнейшем посевного материала, а сеянцам организуют увлажнение почвы и воздуха и пикировку при необходимости.

Кактусы с стадии активного роста следует формировать, срезать сухие ветви и устанавливать опоры для тонких и длинных побегов.

Уход за кактусами в августе

В августе почву поливают по мере необходимости, ориентируясь на погодные условия и индивидуальные потребности конкретного растения. Начиная с августа нужно постепенно готовить растения к завершению вегетационного периода.

Кактусы в августе продолжают закаливать. В комнатных условиях для этого организуют проветривание, в том числе и ночью.

Хорошо отзываются кактусы на подкормку фосфорными и калийными удобрениями. А южноамериканские виды в конце лета входят во второй вегетационный период и требуют еще более внимательного отношения.

Дом и сад,
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