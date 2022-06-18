ТОП‑8 советских способов, которые помогут сэкономить

Эксперты infox.ru назвали восемь способов, благодаря которым можно неплохо сэкономить. Эти лайфхаки были нормой жизни в советское время.

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1) Выращивать зелень на подоконнике. Небольшой ящик на подоконнике с зеленью не займет много места, зато сократит ваши затраты. Кроме того, у вас всегда будут свежи продукты под рукой.

2) Чай заменить на травяные напитки. Ароматные травки, заготовленные еще с лета, намного вкуснее, чем чай в пакетиках. Приобрести травы можно на рынках или у знакомых садоводов. Сумма, которую вы отдадите им, все равно будет меньше той, что уйдет на покупной чай.

3) Делать заготовки. Летом грибы, ягоды и овощи стоит недорого. Можно закупиться ими или вырастить в собственном саду, а после – сделать заготовки на зиму, когда все эти продукты будут стоить втридорога.

4) Делать заготовки полуфабрикатов. Чтобы не возникал лишний соблазн вызвать доставку еды на дом, в холодильнике всегда лучше иметь заготовки полуфабрикатов. Их приготовление не займет много времени. Для этого, когда вы готовите, просто часть еды отправьте в морозильную камеру.

5) Готовить кашу в полотенце. В советское время, чтобы сэкономить на электричестве использовали этот способ. Для этого необходимо было промыть крупу, залить кипятком, довести до кипения, а после – выключить газ и накрыть полотенцем. Таким образом каша готовилась примерно за час.

6) Заменить кроме для обуви вазелином. Вазелин не хуже специального крема придает обуви блеск и защищает от влаги. Нужно нанести его всего на 15 минут, потом протереть ботинки сухой тряпкой.

7) Ходить в магазин с сумкой или пакетом. Этот способ позволит не тратиться на магазинные пакеты. Кроме того, носить с собой авоську в магазин еще и экологично.