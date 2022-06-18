ТОП‑8 советских способов, которые помогут сэкономить

Эксперты infox.ru назвали восемь способов, благодаря которым можно неплохо сэкономить. Эти лайфхаки были нормой жизни в советское время.
1) Выращивать зелень на подоконнике. Небольшой ящик на подоконнике с зеленью не займет много места, зато сократит ваши затраты. Кроме того, у вас всегда будут свежи продукты под рукой.
2) Чай заменить на травяные напитки. Ароматные травки, заготовленные еще с лета, намного вкуснее, чем чай в пакетиках. Приобрести травы можно на рынках или у знакомых садоводов. Сумма, которую вы отдадите им, все равно будет меньше той, что уйдет на покупной чай.
3) Делать заготовки. Летом грибы, ягоды и овощи стоит недорого. Можно закупиться ими или вырастить в собственном саду, а после – сделать заготовки на зиму, когда все эти продукты будут стоить втридорога.
4) Делать заготовки полуфабрикатов. Чтобы не возникал лишний соблазн вызвать доставку еды на дом, в холодильнике всегда лучше иметь заготовки полуфабрикатов. Их приготовление не займет много времени. Для этого, когда вы готовите, просто часть еды отправьте в морозильную камеру.
5) Готовить кашу в полотенце. В советское время, чтобы сэкономить на электричестве использовали этот способ. Для этого необходимо было промыть крупу, залить кипятком, довести до кипения, а после – выключить газ и накрыть полотенцем. Таким образом каша готовилась примерно за час.
6) Заменить кроме для обуви вазелином. Вазелин не хуже специального крема придает обуви блеск и защищает от влаги. Нужно нанести его всего на 15 минут, потом протереть ботинки сухой тряпкой.
7) Ходить в магазин с сумкой или пакетом. Этот способ позволит не тратиться на магазинные пакеты. Кроме того, носить с собой авоську в магазин еще и экологично.
8) Безотходно использовать продукты. Не стоит выкидывать продукты, как только они едва потеряли товарный вид. Например, из немного зачерствевшего хлеба можно сделать сухари. Из лимонных или апельсиновых корок можно сделать неплохую приправу к блюдам.