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38 минут назад

Блогер посоветовала отказаться от применения свежего навоза в качестве удобрения

Мослента

Отказаться от применения свежего навоза в качестве удобрения посоветовала в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по цветочным культурам и растениеводству, блогер Марина Патрина.

Блогер посоветовала отказаться от применения свежего навоза
Фото: МослентаМослента

Популярный садовод объяснила, что на этапе формирования грунта для грядок есть смысл заложить в него нечто питательное — например, перепревший навоз. Свежий же использовать категорически не рекомендуется — в отличие от перепревшего, он хуже усваивается растениями.

В качестве удобрения, продолжила Патрина, можно также применять компост, получаемый из органических остатков, сложенных в специальную бочку или другое отведенное для созревания удобрения место.

«Чтобы ускорить процесс получения компоста, можно использовать натуральные бактерии, продающиеся в магазинах для садоводства», — сказала она.

Дом и сад,
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