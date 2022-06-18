Блогер посоветовала отказаться от применения свежего навоза

Отказаться от применения свежего навоза в качестве удобрения посоветовала в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по цветочным культурам и растениеводству, блогер Марина Патрина.

Фото: Мослента Мослента

Популярный садовод объяснила, что на этапе формирования грунта для грядок есть смысл заложить в него нечто питательное — например, перепревший навоз. Свежий же использовать категорически не рекомендуется — в отличие от перепревшего, он хуже усваивается растениями.

В качестве удобрения, продолжила Патрина, можно также применять компост, получаемый из органических остатков, сложенных в специальную бочку или другое отведенное для созревания удобрения место.