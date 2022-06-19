Как обеспечить урожайность огурцов на весь сезон?

Каждый огородник мечтает о богатом урожае огурцов. И о том, чтобы не один раз собрать его по осени, а как минимум дважды за сезон. Такое возможно, говорят специалисты. Для этого они советуют высаживать рассаду в два захода, сообщает aif.ru.

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По словам биолога, агронома Михаила Воробьева, чтобы получить ранний урожай огурцов, можно взять на вооружение самые разные агроприемы. Самый распространенный – выращивать растения в теплице. Температура там всегда выше, чем на открытом воздухе, поэтому все жизненные процессы проходят быстрее. Еще можно накрыть грядки пленкой сразу же после схода снега. Так создается парниковый эффект и почва прогревается еще быстрее.

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Согревать же огуречный парник во время холодных весенних ночей можно, к примеру, с помощью горячих углей, которые нужно насыпать в металлическую бочку или бак. Они будут тлеть всю ночь, поддерживая комфортную для растений температуру.

Эти усилия, как правило, вознаграждаются ранним урожаем. Бывает, что в условиях средней полосы первые плоды, которые были выращены в теплице, удается отведать уже в конце мая.

Но ближе к середине лета появляются проблемы другого рода. У огурцов наступает пик плодоношения, которое порой становится чрезмерным. На каждой плети каждый день формируется по нескольку зеленцов. И если не делать заготовки, а просто пускать урожай на салаты, то возникает резонный вопрос: куда девать плоды? Тем более что в этот период и в магазинах огурцы уже продаются по минимальным ценам.

Для того, чтобы организовать плодоношение равномерно, нужно высаживать их в несколько заходов. Первую партию – максимально рано, используя все вышеперечисленные приемы ускорения роста и развития. Эти растения принесут ранний урожай, выйдут на максимум к середине лета, а в августе урожайность пойдет на снижение.

Вторую же партию можно сажать вплоть до 20 х чисел июня. И тут стоит учесть, что рассада здесь попадает в более благоприятные условия: почва очень хорошо прогрета, температура ночью редко опускается ниже плюс 15 градусов, солнце светит жарко. Все это стимулирует активный рост молодых растений. Поэтому начало их плодоношения приходится на первую-вторую декаду июля, а вот максимум – на август, когда огурцы, которые были посажены в обычные сроки, уже начинают отходить.