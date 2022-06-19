Россиянам дали советы по поливу томатов на грядках

Эксперты рассказали, как правильно содержать томаты на грядке, чтобы получить богатый урожай. Оказалось, что помидоры необходимо поливать всего два раза в неделю, сообщает PRIMPRESS.
Также специалисты рассказали, что для томатов очень важно, чтобы влажность воздуха составляла не менее 50%, а почвы около 90%. При этом температура воздуха в теплице днем должна составлять 20-25 градусов, а ночью 17-19 градусов. При этом нельзя, чтобы температура превышала 30 градусов, тогда томаты могут перестать цвести и могут погибнуть.
Не менее важен и режим полива. В среднем томаты необходимо поливать два раза в неделю. Однако если погода стоит ясная, солнечная и жаркая, поливов может потребоваться больше. Необходимо ориентироваться на почву под культурой, она должна быть влажной.