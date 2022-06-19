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3 часа назад

Россиянам дали советы по поливу томатов на грядках

Primpress

Эксперты рассказали, как правильно содержать томаты на грядке, чтобы получить богатый урожай. Оказалось, что помидоры необходимо поливать всего два раза в неделю, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам дали советы по поливу томатов на грядках
Фото: PrimpressPrimpress

Также специалисты рассказали, что для томатов очень важно, чтобы влажность воздуха составляла не менее 50%, а почвы около 90%. При этом температура воздуха в теплице днем должна составлять 20-25 градусов, а ночью 17-19 градусов. При этом нельзя, чтобы температура превышала 30 градусов, тогда томаты могут перестать цвести и могут погибнуть.

Не менее важен и режим полива. В среднем томаты необходимо поливать два раза в неделю. Однако если погода стоит ясная, солнечная и жаркая, поливов может потребоваться больше. Необходимо ориентироваться на почву под культурой, она должна быть влажной.

Дом и сад,
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